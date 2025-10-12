Parece mal escrito, pero no: el bonito nombre que solo tienen 97 personas en España.

Muchas familias pasan horas y horas debatiendo cuál será el nombre que le pondrán a su hija. Durante el embarazo, los padres toman la decisión más importante de la vida de un bebé que todavía no ha nacido. Y es que el nombre te va a marcar para siempre. Si a una persona no le gusta su nombre, siempre va a intentar cambiárselo o que no se le conozca por él. Va a preferir que se refieran a él o ella por su apellido o por un mote.

Para elegir el nombre de su hijo, muchas personas deciden seguir la tradición familiar de poner el nombre del padre, la abuela o la bisabuela. Otros se dejan llevar por la moda que hay en España donde actualmente se llevan los nombres muy cortos de tres o cuatro letras. Por ello, los Leo, Hugo, Zoe, Ana se han multiplicado en los últimos años.

ambién hay familias que prefieren llamar a su hijo tal como su ídolo. Por ello, hay gente que se llama como cantantes (Bruce, Shakira) o también incluso como futbolistas (Lionel, Cristiano, Zinedine).

Cambio de tendencia

El paso del tiempo ha provocado un cambio en la tendencia de los nombres provocando que algunos estén en peligro de extinción. Y es que los nombres de nuestros abuelos y bisabuelos eran muy comunes en el siglo XX, pero ahora las familias no los consideran adecuados para sus hijos.

Uno de los nombres más bonitos que hay en España es Gema. Este nombre que proviene de las piedras preciosas, principalmente orientales, es muy común en todo el país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay un total de 36.234 mujeres con una media de 39,3 años. Santander, Madrid, Guadalajara, Toledo, Madrid, Ciudad Real son las ciudades con más 'Gemas' de España.

Solo hay 97 en España

Sin embargo, existe un nombre que suena exactamente igual en español, pero se escribe diferente. Se trata de Jema, escrito con j en vez de con g. Hay menos de un centenar de mujeres (97) en España que se llaman así y viven en Cáceres, Murcia, Toledo, Alicante y Almería y tienen una media de edad de 52,6 años.

Según la página web Venere, especializada en nombres, Jema es un nombre poco común pero lleno de significado y encanto. "Una teoría sugiere que 'Jema' es una variante del nombre 'Gemma', de origen latino, que significa 'gema' o 'joya'. La connotación de algo precioso y valioso ha hecho que este nombre sea apreciado por muchos. Otra interpretación señala que 'Jema' puede tener orígenes en lenguas árabes, donde podría derivarse de la palabra (jamil), que significa 'hermoso' o 'bello'".