El gran cambio que llegará a Ryanair el 12 de noviembre: adiós a las tarjetas de embarque
La compañía ha confirmado la medida
Luis Alloza
Ryanair, la aerolínea más grande de Europa, ha confirmado uno de los cambios más importantes de su historia y la fecha en la que entrará en vigor: el 12 de noviembre.
Hasta ahora se podían imprimir las tarjetas de embarque y acceder al vuelo con su formato físico y también realizando el check-in online y consiguiéndola a través de la web o la app móvil.
Pues desde mediados de noviembre ya solamente se podrá acceder a los aviones con la tarjeta de embarque digital, lo que obligará a tener la app o conexión a internet a 200 millones de usuarios.
"El cambio a tarjetas de embarque 100% digitales significa que, a partir del 12 de noviembre, los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física, sino que deberán utilizar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación “myRyanair” durante la facturación para embarcar en su vuelo de Ryanair", explica la compañía.
Este servicio, según la aerolínea irlandesa, se une a otros que ha potenciado en los últimos tiempos como pedir comida y bebida desde el asiento "y ser atendido el primero", información de vuelos en directo y también información de incidencias.
Ryanair asegura que ya el 80% de las tarjetas de embarque que usan sus clientes son digitales, pero han surgido críticas, sobre todo por aquellas personas con dificultades de acceso a internet y también por los mayores. Además, también supondrá una reducción de los costes del 'handling', el personal de tierra que tiene subcontratado y que hace poco se puso en huelga.
