El nombre de solo dos letras que promete ponerse de moda en toda España

La elección del nombre es uno de los momentos más complicados que viven las familias. Los padres tienen que ponerse de acuerdo para elegir cómo van a llamar a su hijo antes del parto. Los abuelos, amigos de los padres e incluso las tradiciones tienen siempre algo que decir en esta importante decisión que cambiará por completo la vida del bebé.

Y es que existen muchísimos casos en España de hombres y mujeres a los que no les gusta nada su nombre. Cuando llega la mayoría de edad deciden cambiárselo por uno que les gusta más. Durante la adolescencia prefieren ser conocidos dentro de su círculo social por su mote o su apellido.

La moda también influye en la elección del nombre para los padres. Los más 'frikis' quieren que su hijo se llame como su ídolo lo que ha provocado un aumento en el número de 'Lionel' por Messi o 'Shakira' por la cantante colombiana en España en los últimos años según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una de las tendencias más repetidas en España en los últimos años es sin ningún tipo de duda los nombres cortos. Nombres que no superan las tres o cuatro letras. Un fenómeno que ha sido un completo 'boom' en el Registro Civil provocando que cada vez haya más Hugo, Leo, Ona, Vega, Álex.

Ahora hay un nombre de solamente dos letras que se está poniendo de moda en España. Se trata de un nombre que habrás escuchado toda la vida al tratarse del apodo de uno de los nombres más comunes de nuestro país. Según los datos del INE, en España hay más de medio millón de hombres (543.353) que se llaman Manuel.

PI STUDIO

De Manolo

Pero pocos 'Manueles' conoces que se les llame por el nombre. Hay algunos que prefieren que les llamen Manu y otros Manolo. Esto ha provocado que algunas familias llamen directamente a sus hijos así. Hay 636 hombres llamados Manolo en España y otros 484 que se llaman Manu.

Incluso hay algunos Manuel, que les gusta que les llamen Manolo, a los que después se les pone un mote aún más cariñoso con solo dos letras: Lolo. Ahora, también hay familias que llaman directamente a sus hijos Lolo. Se trata de una moda que ya ha tenido sus efectos en Galicia, donde viven la gran mayoría de 'Lolos'. Además, es una tendencia reciente porque según el INE, hay 36 personas con este nombre con una media de edad de 9 años por lo que la gran mayoría son niños pequeños.