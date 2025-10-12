Renfe suspende trenes entre Barcelona, Valencia y Alicante por la alerta roja

El temporal que azota el este de España deja trenes suprimidos y afecta a miles de viajeros. Así pues, Renfe ha suspendido varios servicios entre Barcelona, Valencia y Alicante debido a la alerta roja por fenómenos meteorológicos extremos. Las fuertes lluvias y vientos, que han golpeado con especial intensidad a la Comunidad Valenciana y al sur de Cataluña, han obligado a tomar medidas de precaución para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.

Trenes afectados por la alerta roja

La suspensión temporal afecta a cinco trenes de media y larga distancia que cubren trayectos clave en el corredor mediterráneo. Los trenes cancelados son los siguientes:

EU1180 Barcelona Sants – Alicante

Barcelona Sants – Alicante EU1193 Alicante – Barcelona Sants

Alicante – Barcelona Sants IC1382 Valencia Nord – Barcelona Sants

Valencia Nord – Barcelona Sants IC1200 Barcelona Sants – Valencia Nord

Barcelona Sants – Valencia Nord IC1403 Alicante – Barcelona Sants

Así lo ha informado la compañia a través de su cuenta oficial de X. Estos servicios conectan diariamente a miles de personas, tanto por motivos laborales como turísticos, por lo que la interrupción ha tenido un impacto importante en la movilidad de la zona.

Medidas para los viajeros afectados

Ante la cancelación, Renfe ha habilitado la posibilidad de realizar cambios o anulaciones sin coste adicional. Esto aplica únicamente a los billetes de los trenes suprimidos por la alerta roja. Los usuarios pueden gestionar estos cambios a través de la web de Renfe, en la app oficial o en las taquillas de las estaciones.

Además, Renfe ha recomendado a los viajeros consultar el estado de sus trenes antes de acudir a las estaciones, ya que las condiciones meteorológicas podrían obligar a ampliar las suspensiones o a modificar otros horarios en las próximas horas.

¿Qué es una alerta roja?

La alerta roja es el nivel más alto dentro del sistema de avisos meteorológicos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Se declara cuando existe riesgo extremo para la población por fenómenos como lluvias torrenciales, vientos muy fuertes o temporales marítimos. En este caso, las provincias de Alicante, Valencia y Tarragona se encuentran bajo este aviso por precipitaciones intensas que han causado ya cortes de carreteras y algunos desbordamientos de cauces menores.

Este tipo de situaciones obliga a las autoridades y empresas de transporte a tomar decisiones rápidas para evitar accidentes y garantizar la seguridad.