Dana
La Generalitat Valenciana lanza una alerta roja por riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia
El nuevo Es Alert recomienda a quien esté en zonas inundables subir a zonas altas y evitar los cauces y sus proximidades mientras Aemet advierte del peligro extraordinario de inundaciones y crecidas repentinas
José Luis García Nieves
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora, lo que ha llevado a Emergencias de la Generalitat Valenciana a enviar un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de la provincia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso finalizará sobre las 15 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables y se respete los cortes de tráfico. Además, no se deben realizar actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior, señala el texto que ha llegado a las 12.45 horas en la zona del litoral sur de la provincia de Valencia.
Según parece el aviso rojo decretado por Aemet está relacionado con las tormentas que se han producido en las comarcas de la Safor y la Ribera Baixa, aunque en el resto de comarcas, de momento, la situación no es tan complicada.
Con todo, Aemet ha lanzado en su cuenta de X un aviso contundente: "Lluvias torrenciales en Litoral sur de Valencia. En vigor hasta las 14:59. Se pueden acumular más de 100 mm en una hora. Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución! Siga recomendaciones de Protección Civil".
Justa a la hora a la que se lanzaba el Esalert desde Emergencias, Aemet informaba de la descarga torrencial de un sistema convectivo de mesoescala en la Safor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- La balsa de riego fantasma y la vía pecuaria indestructible, en las nuevas mil viviendas de San Vicente
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia