Anabel Alonso incendia las redes con su respuesta a Ayuso sobre el aborto
La frase "Váyanse a abortar a otro lado" pronunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido una aplaudida respuesta por parte de la actriz
Más que una respuesta, un recordatorio. El "váyanse a abortar a otro lado", frase dicha por Isabel Díaz Ayuso como respuesta al debate generado tras el anuncio del Gobierno, que pretende "blindar" el derecho al aborto en la Constitución, tuvo más de una reacción lógica por parte de los defensores de los derechos de las mujeres.
La frase ha sido citada por parte de la actriz Anabel Alonso, que usa su visibilidad e influencia en redes como altavoz para distintas causas sociales, a raíz del "tuit" en X de un usuario, que decía: "Vayánse a abortar a otro lado" es de las frases más jodidas que he escuchado nunca en política".
Alonso, citaba el post comentando: "Se iban a morir igual" también tiene lo suyo".
Blindar un derecho
La ministra de Igualdad Ana Redondo se mostró dispuesta, el pasado 29 de septiembre, a incluir el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo la estela de Francia que lo incluyó el año pasado. El país galo pretendía con esta inclusión en su Carta Magna impedir que posibles cambios de Gobierno implicaran un retroceso en este derecho de las mujeres.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez anunció que se iniciaría "el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución", apuntó en una entrevista a Cadena Ser.
Además, desde el Gobierno se avanzó que se requeriría a la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso, que cumpla con la lista de objetores sanitarios que puedan practicar la interrupción del aborto: una lista marcada por la ley.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas