Anabel Alonso incendia las redes con su respuesta a Ayuso sobre el aborto

Más que una respuesta, un recordatorio. El "váyanse a abortar a otro lado", frase dicha por Isabel Díaz Ayuso como respuesta al debate generado tras el anuncio del Gobierno, que pretende "blindar" el derecho al aborto en la Constitución, tuvo más de una reacción lógica por parte de los defensores de los derechos de las mujeres.

La frase ha sido citada por parte de la actriz Anabel Alonso, que usa su visibilidad e influencia en redes como altavoz para distintas causas sociales, a raíz del "tuit" en X de un usuario, que decía: "Vayánse a abortar a otro lado" es de las frases más jodidas que he escuchado nunca en política".

Alonso, citaba el post comentando: "Se iban a morir igual" también tiene lo suyo".

Blindar un derecho

La ministra de Igualdad Ana Redondo se mostró dispuesta, el pasado 29 de septiembre, a incluir el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo la estela de Francia que lo incluyó el año pasado. El país galo pretendía con esta inclusión en su Carta Magna impedir que posibles cambios de Gobierno implicaran un retroceso en este derecho de las mujeres.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez anunció que se iniciaría "el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución", apuntó en una entrevista a Cadena Ser.

Además, desde el Gobierno se avanzó que se requeriría a la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso, que cumpla con la lista de objetores sanitarios que puedan practicar la interrupción del aborto: una lista marcada por la ley.