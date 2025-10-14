Wangiri, el fraude que te puede salir muy caro: qué es, cómo funciona y cómo blindarte ante él

Seguro que te ha pasado: ves una llamada perdida de un número largo, con prefijo internacional que no reconoces. Llama otra vez, cuelga al segundo y… desaparece. Es el fraude Wangiri (del japonés "una sola llamada"), también conocido como one ring scam. Su objetivo es que devuelvas la llamada para derivarte a numeración de tarificación especial en el extranjero o a rutas con coste elevado, generando cargos en tu factura.

Cómo funciona paso a paso

Llamada muy breve desde un número internacional o poco habitual. Suena una vez o dos y cuelga: buscan despertar curiosidad. Devolución de la llamada por parte de la víctima. Al marcar, una locución, tonos largos o silencios retienen en línea el máximo tiempo posible. Facturación elevada: esa ruta está asociada a numeración de coste alto o interconexiones que dejan comisión al fraude. En ocasiones lo combinan con SMS que piden "confirmar un código" o visitar enlaces (smishing). Reiteración: si el intento cuaja, vuelven a marcar en días u horas distintas con números parecidos.

Señales para detectarlo a simple vista

Prefijo internacional que no esperabas (+XX) o números excesivamente largos.

que no esperabas (+XX) o números excesivamente largos. Llamada de 1–2 tonos y corte inmediato.

y corte inmediato. Patrones repetidos : varios números casi iguales, cambios mínimos en las últimas cifras.

: varios números casi iguales, cambios mínimos en las últimas cifras. SMS en mal español con prisas y enlaces acortados.

con prisas y enlaces acortados. Horarios extraños (madrugada o muy temprano).

Prefijos sospechosos más comunes

Prefijos frecuentes en estafas Wangiri Prefijo Procedencia Observación +225 Costa de Marfil Muy usado en estafas Wangiri +233 Ghana Llamadas frecuentes de fraude +234 Nigeria Alta incidencia de estafas +235 Chad Otro prefijo recurrente +803, +804 Tarifas especiales Se facturan a precios muy elevados

Qué hacer si has devuelto la llamada por error

Cuelga en cuanto detectes silencio, locuciones interminables o esperas artificiales .

. Anota fecha, hora y número y contacta con tu operadora : pide el detalle de consumos, solicita el bloqueo de llamadas internacionales/servicios de tarificación especial y plantea reclamación si ves cargos anómalos.

y : pide el detalle de consumos, solicita el y plantea si ves cargos anómalos. Bloquea el número en tu móvil y, si tu teléfono lo permite, bloquea prefijos completos.

en tu móvil y, si tu teléfono lo permite, completos. No pulses enlaces recibidos por SMS ni compartas códigos.

recibidos por SMS ni compartas códigos. Informa a tu entorno (familia, empresa) para cortar el efecto cadena.

(familia, empresa) para cortar el efecto cadena. En España, para orientación y ciberayuda, tienes el 017 (INCIBE). También puedes denunciar ante Policía Nacional o Guardia Civil si hay perjuicio.

Cómo protegerte (móvil personal y empresa)

En tu smartphone

Filtra llamadas de desconocidos : en iOS (Ajustes > Teléfono > Silenciar números desconocidos) y en Android (Teléfono > Ajustes > Identificador y spam > Filtrar llamadas).

: en iOS (Ajustes > Teléfono > Silenciar números desconocidos) y en Android (Teléfono > Ajustes > Identificador y spam > Filtrar llamadas). Activa el buzón de voz : quien te necesite, dejará mensaje.

: quien te necesite, dejará mensaje. Instala un identificador/antispam fiable que mantenga listas actualizadas.

fiable que mantenga listas actualizadas. Bloquea prefijos que jamás usas (tu operador puede hacerlo; algunas apps también).

que jamás usas (tu operador puede hacerlo; algunas apps también). Revisa la factura y configura alertas de consumo o límites en tu área de cliente.

y configura o límites en tu área de cliente. Actualiza el sistema y desconfía de permisos innecesarios en apps de llamadas.

En tu empresa

Lista negra centralizada en la PBX o centralita y reglas por prefijo/país.

en la PBX o centralita y reglas por prefijo/país. Política de llamadas salientes : restringe destinos internacionales no necesarios.

: restringe destinos internacionales no necesarios. Formación al personal (sobre todo atención al cliente y recepción).

(sobre todo atención al cliente y recepción). Monitoriza consumos y dispara alertas ante picos fuera de horario.

¿Se puede recuperar el dinero?

Depende del caso y de la política de tu operadora. Si los cargos proceden de numeración internacional y no hay contratación expresa de servicios de tarificación, reclama adjuntando pruebas (pantallazos del registro, detalle de llamadas, comunicaciones recibidas). Si la respuesta no te satisface, puedes elevar la reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (Ministerio competente) y, en paralelo, solicitar asesoramiento a organizaciones de consumidores. Cuanto antes actúes, mejor.

Buenas prácticas que marcan la diferencia

No devuelvas llamadas perdidas que no reconozcas . Si es importante, insistirán o dejarán mensaje.

. Si es importante, insistirán o dejarán mensaje. Guarda un listado de prefijos que sí usas (contactos reales) y desconfía del resto.

(contactos reales) y desconfía del resto. Comparte alertas con personas mayores o menos digitalizadas de tu entorno.

con personas mayores o menos digitalizadas de tu entorno. Mantén un tono escéptico ante cualquier comunicación que te pida urgencia, códigos o pagos.

El fraude Wangiri explota la curiosidad y los automatismos con los que usamos el teléfono. Con un poco de método —filtrar, bloquear, no devolver llamadas desconocidas y reclamar a tiempo— puedes cortar de raíz el negocio de las "llamadas perdidas" y evitar sobresaltos en tu factura. Si dudas, marca 017: mejor una consulta a tiempo que un cargo inesperado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me llaman a mí?

Los estafadores generan rangos aleatorios o compran bases de datos filtradas. No es algo personal.

¿Y si contesto en lugar de devolver la llamada?

Normalmente cuelgan enseguida; su modelo requiere que seas tú quien marque. Aun así, no interactúes si escuchas locuciones raras o te piden permanecer en línea.

¿Sirve enviar “STOP” a un SMS sospechoso?

No. No respondas: confirmas que el número está activo. Borra el mensaje y bloquea al remitente.

¿La Lista Robinson me protege de esto?

La Lista Robinson reduce publicidad legítima, no los fraudes. Aquí lo efectivo es bloqueo y filtrado, más la denuncia si hay daño.