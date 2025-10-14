Corre a Lidl, el pequeño electrodoméstico más viral con un descuento del 30 por ciento: "Oferta válida sólo un día"
Los supermercados de origen alemán siempre tienen chollos
P.T García
Menudo chollo en Lidl, donde tienen el pequeño electrodoméstico más viral con un descuento del 30 por ciento. Eso sí, tendrás que correr porque la oferta es válida sólo durante un día.
Se trata del robot aspirador y fregador Ecovacs DEEBOT N20e que tiene navegación por truemapping, sensores infrarrojos para la detección de obstáculos y numerosos modos de limpieza automáticos.
Entre sus características, tiene una tecnología ZeroTangle 2.0 contra enredos: "La combinación de cepillo de rodillo y módulo de peine garantiza una limpieza sin problemas de pelos y lana sin enredos ni marañas". Además, "aspirado y fregado en una sola pasada con numerosos modos de limpieza automáticos para diferentes entornos domésticos".
Además de contar con la tecnología TrueMapping, "una tecnología láser LiDAR avanzada para una creación precisa de mapas".
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot aspirador tiene un precio de venta recomendado de 219,99 euros, pero en Lidl te lo venden con una oferta del 30 por ciento, con lo que se queda en 153,99 euros. Además, si incluyes el código HOGAR15, tendrás un descuento a mayores del 15 por ciento.
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant