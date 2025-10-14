Corre a Lidl, el pequeño electrodoméstico más viral con un descuento del 30 por ciento: "Oferta válida sólo un día"

Menudo chollo en Lidl, donde tienen el pequeño electrodoméstico más viral con un descuento del 30 por ciento. Eso sí, tendrás que correr porque la oferta es válida sólo durante un día.

Se trata del robot aspirador y fregador Ecovacs DEEBOT N20e que tiene navegación por truemapping, sensores infrarrojos para la detección de obstáculos y numerosos modos de limpieza automáticos.

Entre sus características, tiene una tecnología ZeroTangle 2.0 contra enredos: "La combinación de cepillo de rodillo y módulo de peine garantiza una limpieza sin problemas de pelos y lana sin enredos ni marañas". Además, "aspirado y fregado en una sola pasada con numerosos modos de limpieza automáticos para diferentes entornos domésticos".

Además de contar con la tecnología TrueMapping, "una tecnología láser LiDAR avanzada para una creación precisa de mapas".

Robot aspirador. / Lidl

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot aspirador tiene un precio de venta recomendado de 219,99 euros, pero en Lidl te lo venden con una oferta del 30 por ciento, con lo que se queda en 153,99 euros. Además, si incluyes el código HOGAR15, tendrás un descuento a mayores del 15 por ciento.