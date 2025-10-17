Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Diez preguntas para repasar las noticias más destacadas de la semana y poner a prueba tu nivel de actualidad

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.

  1. Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
  2. Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
  3. Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
  4. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
  5. La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
  6. Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
  7. Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
  8. La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"

