Una nueva tragedia migratoria eleva a 400 las muertes en la ruta canaria

Una nueva tragedia migratoria en aguas de Canarias eleva a 400 el número de muertes en la ruta atlántica en lo que va de año. La cifra, que hasta el 30 de septiembre se situaba en 395 fallecidos, ha aumentado tras la desaparición de cinco migrantes que se lanzaron al mar en la madrugada de este jueves. Intentaban llegar a nado a un buque mercante después de que su embarcación comenzara a hundirse. El suceso ocurrió a unos 83 kilómetros de la isla de Lanzarote. En total, 55 personas –42 hombres, 11 mujeres y dos menores de edad– de origen subsahariano y magrebí, incluidos tres que fueron rescatados del mar, llegaron al puerto de Arrecife. Aunque la búsqueda continúa, los desaparecidos no se han localizado.

Fueron los supervivientes quienes, una vez en tierra, informaron de la desaparición de cinco personas: cuatro hombres y una mujer. El aviso inicial fue dado de madrugada por el mismo buque mercante que avistó la embarcación, y que logró rescatar del mar a dos personas. Una tercera fue salvada por la Guardamar Polimnia. En la búsqueda de los desaparecidos participan el propio mercante, la Guardamar Polimnia, el helicóptero Helimer 215 y un avión de Salvamento Marítimo. Este último tiene la misión de confirmar la presencia de otras posibles embarcaciones en la zona, tras haberse recibido varios avisos de salidas en las últimas horas. En este contexto, ayer también se rescató en El Hierro un cayuco con 28 personas subsaharianas, entre ellas 4 menores y otro con 51 personas a bordo que se dirigía a Lanzarote.

"Lamento profundamente esta nueva tragedia en aguas cercanas a Lanzarote. Canarias sigue estando en primera línea de una emergencia humanitaria que necesita respuestas del Estado y de la Unión Europea, solidaria y coordinada. No podemos seguir permitiendo que se pierdan vidas", señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la red social X tras el suceso. Su mensaje es claro: se necesita una actuación conjunta entre todas las administraciones implicadas.

Otras tragedias

Lejos de ser un caso aislado, el incidente se suma a otros tantos ocurridos en la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo. Pese a que la llegada de migrantes a las Islas a través de la vía de marítima ha descendido en un 59%, según el balance quincenal de inmigración irregular del Ministerio del Interior, la cercanía geográfica con el continente convierte a la Comunidad Autónoma en una de las principales puertas de entrada a Europa. Al Archipiélago han llegado este año 13.491 personas, 19.387 menos que en 2024, que acabó con cifras récord en la región.

En los últimos años, se han documentado numerosos incidentes, con decenas de víctimas en cayucos que se hunden en el Atlántico. Solo el año pasado 10.457 personas murieron en su intento de llegar a las costas españolas, el 93% del total en las Islas. Los accidentes son frecuentes y, de acuerdo con Acnur, la mayoría de las personas que han llegado a las Islas desde que empezó 2025 hasta el mes de agosto son originales de Mali (41,7%), Senegal (23,3%) y Guinea (10,6%).

Nuevas llegadas

Las llegadas no se detienen. En la última semana, más de 500 personas migrantes han alcanzado el Archipiélago a bordo de distintas embarcaciones. El lunes, una patera con 205 personas desembarcó en Tenerife. El miércoles, dos cayucos arribaron al sur de Gran Canaria: uno con 52 ocupantes y otro, por la tarde, con 13. En El Hierro, el 9 de octubre, un cayuco con 53 personas llegó al puerto de La Restinga, y el martes Salvamento Marítimo escoltó hasta ese mismo puerto otra embarcación con 230 personas, localizada a 17,7 kilómetros al sur de la Isla. En total, se han registrado al menos cinco embarcaciones —dos en El Hierro, dos en Gran Canaria y una en Tenerife—, cifra que se eleva a ocho si se incluyen las tres neumáticas rescatadas este jueves. Entre los ocupantes de todos los cayucos y pateras se encuentran al menos 29 mujeres y 11 menores de edad.

Otras asociaciones como Caminando Fronteras también han sumado mensajes en redes sociales: "Tragedia en el Atlántico. Cinco migrantes desaparecidos cuando intentaban llegar a Lanzarote. Más de 200 personas han salido esta semana y arriesgan su vida ahora mismo en frágiles neumáticas rumbo a Canarias", compartió en X la fundadora de la organización.