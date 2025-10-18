Así es la ciudad "subestimada" que los británicos aconsejan visitar al menos una vez en la vida: "La más fascinante de España"

La riqueza natural, patrimonial, cultural y gastronómica de Andalucía la han posicionado como uno de los destinos estrella para los turistas de todo el mundo, que ven en su buen clima, su belleza y su exquisitez culinaria un lugar imprescindible de visitar. Pero a pesar de lo reconocido de cada una de las provincias andaluzas, existe una ciudad que los británicos aseguran que está "subestimada" pero que se debería visitar, al menos, una vez en la vida.

Así lo ha señalado el medio británico 'The Express', que ha afirmado que la ciudad europea que los turistas suelen pasar por alto a pesar de ser uno de los entornos "más fascinantes de España" es Cádiz capital. "Este lugar es perfecto para una escapada y es una parte de Europa que los británicos a menudo olvidan", ha señalado la publicación.

De ese modo, ha señalado que la que es la ciudad más antigua de Europa, surgida en torno al año 1100 antes de Cristo, permite a sus visitantes admirar la historia "mientras la exploran" y disfrutar de su exquisita gastronomía, sus enormes playas de agua cristalina y sus monumentos repletos de historia y cultura.

El paseo marítimo y los jardines

"Cádiz es conocida por su hermoso paseo marítimo, sus impresionantes jardines y sus plazas abiertas que cuentan con una arquitectura histórica", ha recalcado la publicación sobre este entorno que los turistas "suelen pasar por alto". "Mientras estés en la ciudad, podrás pasear por sus calles, comer al aire libre en las plazas y tomar el sol en las playas de Cádiz", ha indicado la publicación sobre este municipio que "la leyenda dice que fue el propio Hércules quien la fundó".

Además, ha recomendado a sus lectores visitar su conocida Torre Tavira, un edificio que forma parte de la Casa Palacio de los Marqueses de Recaño que fue construida en la primera mitad del siglo XVIII con un estilo arquitectónico barroco.

Al estar localizada en una de las zonas más altas de la ciudad, esta torre se ha convertido en uno de los miradores más privilegiados de Cádiz. De igual modo, cuenta con un atractivo turístico único, la Cámara Oscura, que proyecta una imagen viva y en movimiento de lo que está sucediendo en ese momento en el exterior.

El monumento que se debe visitar

"Las vistas eran estupendas. Cuando llegues a Cádiz, ve primero a Torre Tavira, el personal es muy atento y te explicará las opciones de visita", ha señalado un visitante al medio británico, que ha aconsejado pagar para subir a la terraza superior para disfrutar de vistas "de 360 grados". "Si estás en Cádiz, vale la pena hacerlo", ha añadido el diario.

En cuanto a uno de los principales atractivos de la ciudad, sus playas, la publicación ha asegurado que uno de los mejores arenales de la zona es la playa de La Caleta, a la que se puede llegar a pie desde el casco antiguo de Cádiz. "La playa es adorada por los lugareños y cuenta con una hermosa arena dorada", ha señalado.

Sus playas, uno de los principales atractivos

"Nos lo pasamos genial en esta playa. Me encantó nadar en el mar. Estaba tranquila y la arena era preciosa. Volveremos si volvemos a Cádiz", señaló un visitante al medio británico, que ha explicado que, para acudir a la ciudad andaluza, es necesario volar al aeropuerto de Jerez de la Frontera, ya que la localidad gaditana no cuenta con aeropuerto propio. "Tardarás poco más de media hora en llegar desde el aeropuerto a la ciudad", ha añadido.

A todas estas bonanzas de Cádiz se suman su cultura, sus monumentos, paisajes naturales y gastronomía, lo que hace que el medio haya asegurado a sus lectores: "Si estás buscando una nueva ciudad para explorar, Cádiz podría ser el lugar perfecto para ti".