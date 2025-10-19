¿Quiénes son los finfluencers y por qué podrían poner en riesgo tu dinero?
Cuidado con los consejos financieros en redes sociales: no todo lo que brilla es oro
¿Has oído hablar de los finfluencers? Son los nuevos “gurús” de las finanzas en TikTok, Instagram o YouTube. Aseguran saber cómo ahorrar, invertir o ganar dinero fácil desde casa. Sin embargo, muchos de estos consejos pueden ponerte en una situación económica peligrosa. La ciberseguridad también es proteger tu dinero y tu información personal.
Influencers de finanzas: entre la popularidad y el riesgo
La figura del finfluencer ha crecido con fuerza en los últimos años, sobre todo entre jóvenes que buscan comprender mejor el mundo del dinero. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un 34 % de los jóvenes entre 18 y 30 años en España ha seguido alguna vez recomendaciones de finanzas vistas en redes sociales.
Estos creadores de contenido ofrecen vídeos rápidos y fáciles de entender, que muchas veces resultan más accesibles que la información de bancos o expertos. Pueden estar dando recomendaciones sin tener en cuenta los riesgos reales o incluso sin entender bien el producto financiero del que hablan.
La Policía Nacional a través de su perfil de Instagram expone el peligro que puede tener no contrarrestar este tipo de informaciones.
Consejos que no siempre están regulados
Uno de los mayores peligros de los finfluencers es que, al no estar regulados, pueden promocionar productos financieros sin control ni transparencia. Muchos reciben pagos por hablar bien de una plataforma de inversión, sin avisar de que es publicidad.
También es habitual que estos influencers prometan grandes beneficios en poco tiempo, sin mencionar los posibles riesgos. Esto se ha visto especialmente con criptomonedas, aplicaciones de trading o sistemas para ganar dinero desde casa que, en algunos casos, han resultado ser fraudes.
Las autoridades financieras recuerdan que todo asesoramiento económico debe darse por profesionales acreditados. En España, existen registros públicos donde se puede consultar si una persona o entidad tiene licencia para ofrecer servicios financieros, como es el caso de la CNMV.
¿Cómo puedes proteger tu dinero?
Estas son unas pautas básicas para no caer en errores:
- No confiar ciegamente en consejos financieros vistos en redes sociales.
- Verificar siempre la fuente de la información.
- Consultar con asesores financieros autorizados.
- Desconfiar de promesas de dinero fácil o ganancias rápidas.
- Considerar la ciberseguridad como parte fundamental de la protección financiera.
