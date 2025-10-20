La Comisión Europea apoya la petición de España para acabar con el cambio de hora

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que poner fin al cambio horario dos veces al año es "la vía más lógica para avanzar" después de que el Gobierno de España haya reabierto el debate en la reunión de ministros de Energía de la Unión Europea (UE) que se ha celebrado en Luxemburgo. "Aunque este cambio horario estacional continuo puede no ser una prioridad en la agenda política de la UE, es una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de la Unión", ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, durante la reunión.

Al respecto, ha recordado que la Comisión ya propuso en 2018 suprimir el cambio horario estacional basándose en una amplia consulta pública que recibió un número "récord" de 4,6 millones de respuestas y reveló "un fuerte deseo de cambio".

"Aunque este cambio horario puede no ser una prioridad en la agenda de la UE, es una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos" Dan Jorgensen — Comisario de Energía

Jorgense ha apuntado que desde el inicio de la nueva legislatura, la Comisión ha colaborado "activamente" con las sucesivas presidencias del Consejo y con los distintos Estados miembro para reflexionar sobre las cuestiones jurídicas y prácticas planteadas en la propuesta de directiva para suprimir el cambio de hora estacional. "Seguimos centrados en fomentar el consenso entre los Estados miembro en este contexto", ha apostillado.

Tras los debates sobre la propuesta iniciados por la presidencia polaca del Consejo el pasado semestre y que continúan ahora bajo la dirección de los daneses tras reabrir España el debate este lunes, la Comisión ha decidido responder a la petición de los Estados miembro y se ha comprometido a realizar un análisis "más detallado". Así, se espera que en breve se ponga en marcha un estudio para guiar la toma de decisiones al respecto.

En cualquier caso, el comisario ha recalcado que los cambios horarios continuarán hasta que los colegisladores adopten formalmente una decisión, en el caso del Consejo, por mayoría cualificada.

En concreto, el Gobierno ha solicitado incluir un punto en el orden del día del Consejo de Energía para pedir que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente para suprimir el cambio de hora, que está regulado a nivel europeo, una iniciativa que, si bien ha arrancado con un debate preliminar este lunes, ha contado con el apoyo explícito de países como Finlandia y Polonia.