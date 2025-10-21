Fallecimiento
Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, a los 89 años
Fuentes del Astrofísico han confirmado su muerte después de varios años luchando contra una enfermedad pulmonar
Verónica Pavés
El fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Francisco Sánchez –Paco, para los afortunados que lo conocían bien– ha fallecido en su vivienda en Madrid a los 89 años tras varios años luchando contra una fibrosis pulmonar. Considerado el impulsor de la astrofísica en España, Sánchez es el responsable de crear uno de los institutos de investigación referentes en nuestro país y de poner a Canarias en el mapa de la ciencia.
Sánchez llegó a Canarias, por primera vez, en 1961. Sánchez aterrizaba en Tenerife para celebrar su luna de miel con su mujer María Almeida, pero aquel no era el único propósito de aquel viaje. El físico experto en óptica tenía por delante una importante y enigmática encomienda que le habían realizado el por aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna, Alberto Navarro, y uno de los catedráticos en astronomía más importantes de España, José María Torroja.
Durante dos años, Sánchez debía realizar una "prospección astronómica" de la cumbre tinerfeña para decidir si reunía las condiciones adecuadas para instalar un observatorio astronómico. Aquellos años, Sánchez no solo aprendió a vivir a 2.400 metros de altitud en condiciones "muy duras". Mirando aquel cielo, Sánchez tuvo una visión que 24 años después se haría realidad con la construcción de los primeros telescopios en la cumbre de Tenerife y La Palma y la consolidación de su "hijo" pródigo: el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
En su última etapa, tras una década retirado, Sánchez aún era capaz de recordar con nitidez todas las anécdotas de esos primeros años, así como la ciencia que ayudó a impulsar durante 30 años.
