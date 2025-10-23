Una molécula activada por luz podría aliviar de forma no invasiva el dolor en la enfermedad del ojo seco

Una investigación liderada por el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) ha probado una molécula experimental que se activa al aplicar luz azul y que podría aliviar los síntomas del ojo seco. El compuesto, denominado DENAQ, se aplica por primera vez a los nervios sensoriales de la córnea, la capa transparente que recubre la parte frontal del ojo. En modelos animales, DENAQ ha demostrado ser capaz de reducir la actividad excesiva de estos nervios sin afectar funciones esenciales, como el parpadeo.

Además, es la primera vez que se demuestra que una molécula fotosensible puede controlar la actividad nerviosa de la córnea mediante luz. Este hallazgo, señala el CSIC, abre la puerta a nuevos tratamientos no invasivos basados en luz, conocidos como optofarmacología.

El ojo seco es una enfermedad de la superficie ocular que ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o estas son de mala calidad, lo que provoca síntomas como sequedad, ardor, picor, sensación de arenilla y visión borrosa. En España, según un reciente informe, la enfermedad podría afectar al 30% de la población, y se detecta un aumento de casos en personas menores de 30 años.

Compuesto fotoactivo

DENAQ es un compuesto fotoactivo desarrollado originalmente para conferir sensibilidad a la luz en células nerviosas, como las ganglionares de la retina, que se encargan de enviar la información visual al cerebro para que podamos ver. En este nuevo trabajo, el equipo del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, lo aplica por primera vez a los nervios sensoriales de la córnea, lo que representa una novedad en su uso experimental.

La actividad eléctrica de las terminaciones nerviosas que detectan el frío en la córnea es esencial para mantener la salud de la superficie ocular, ya que regula el parpadeo y la producción de lágrimas, señalan los investigadores. Pero cuando esta actividad se vuelve excesiva, como sucede en casos de ojo seco, puede generar molestias persistentes.

Niveles saludables

"Lo más interesante es que la luz no bloquea la función de estos nervios, sino que la devuelve a la normalidad. En condiciones de ojo seco, las terminaciones están disparando de forma exagerada, y en presencia del optofármaco, con la luz conseguimos que su actividad vuelva a niveles saludables”, explica el investigador Víctor Meseguer, que codirige el laboratorio de Neurobiología Ocular del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el CSIC.

El trabajo, publicado en la revista 'British Journal of Pharmacology', muestra que DENAQ actúa como un interruptor químico: al cambiar de forma bajo luz azul, modula los canales iónicos de las neuronas corneales y reduce su excitabilidad. Los experimentos, realizados en modelos de cobaya y rata, confirmaron que este efecto se mantiene incluso en córneas con sequedad inducida, sin alterar la respuesta normal al estímulo de frío.

"Esta es la primera vez que se demuestra que una molécula fotosensible puede controlar la actividad nerviosa de la córnea con luz. Es una prueba de concepto muy sólida para desarrollar estrategias terapéuticas basadas en optofármacos", destaca David Ares, primer autor del artículo.