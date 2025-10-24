Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero