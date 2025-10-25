Belleza solidaria

Andrea Egido (30 años en el sector y 15 dedicada a la medicina estética) inauguró ayer un centro que incluye belleza y parte clínica y que ha sido diseñado por la interiorista Beatriz Vidal. Es embajadora y patrocinadora de la Fundación Alinur y por eso convocó a clientas y amigas a una inauguración solidaria. Una parte de cada tratamiento contratado en el evento, con un precio especial por la apertura del establecimiento, irá a parar a la Fundación.

La enfermera Alicia Gómez y la doctora Freya Bello. / INFORMACIÓN

Nuria Coves (Fundación Alinur) y Eva Toledo (El Círculo-Directivos Alicante) fueron las conductoras de este evento y se encargaron de explicar lo que ofrece este nuevo espacio. Dos médicos y doce especialistas realizan todo tipo de tratamientos como microblading, radiofrecuencia, rejuvenecimiento facial natural, peeling corporal, fotodepilación, bótox, ácido hialurónico, o relleno de labios, entre otros. Pero luego, para las más lanzadas y que quieran verse estupendas, está el Hifu, un lifting sin cirugía que rejuvenece como cinco años, porque provoca la estimulación del colágeno y actúa contra la temida y horrorosa flacidez.

Y no, no sólo las mujeres quieren verse (vernos) cada vez mejor. El aumento de clientes masculinos es constante y cada vez se cuidan más. “Lo que más demandan es la radiofrecuencia y mucho bótox, muchísimo”, nos comentó Andrea entre risas. Imposible sacarle algún nombre para saber quiénes son los más presumidos...

Marta García-Romeu, Reme Alarcón, Leonor Martínez y Fina Coves. / INFORMACIÓN

Según esta experta, lo más importante para mantenerte bien es ser constante. Eso se consigue con distintos tipos de radiofrecuencias que actúan en las diferentes capas de la piel. En la medicina estética actual ya no se lleva tanto lo de inflarse a bótox o ácido hialurónico, sino los bio estimuladores de colágeno que te hacen efecto de goma de borrar y queda súper natural.

Todo estupendo, pero la pregunta clave… ¿Qué hay que hacerse para que se note algo…? Andrea asegura que “con una sesión de Hifu al año, tres radiofrecuencias seguidas y un mantenimiento cada veintiún días, que es lo que tardan en regenerarse las células, el rejuvenecimiento de la piel está garantizado”.

Joaquín Selma, Pedro J. Sánchez, Carlos Conesa, Arturo Llopis y Pancho García-Almenta. / INFORMACIÓN

Euro digital, mito o realidad

Pedro J. Sánchez, director del Banco de España en Alicante, se ha empeñado en darnos formación en el “Día de la Educación Financiera” y al final vamos a aprender y todo. En esta ocasión se trajo ni más ni menos que a Carlos Conesa, director general adjunto de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, que nos dio una impecable, explicativa, sencilla y comprensible charla sobre el proyecto del euro digital.

Para empezar a hablar, nos dijo que no se va a acabar el dinero en efectivo, sino que es una forma más de hacer pagos de proximidad y en comercios en la zona euro sin que tengamos que estar dominados por esquemas internacionales (tarjetas de crédito), sino con una moneda emitida por bancos centrales. Hasta ahí, todo bien.

Juan Carlos Zerón, Jorge Ignacio Rabasa, Arturo Llopis, Francisco Poyato y Manuel Lafuente. / INFORMACIÓN

Pero cuando empezó a hablar de que no va a haber control por parte de los bancos centrales y que no tendrán información privada de los ciudadanos, algunos de los asistentes empezaron a revolverse en sus asientos. Cuando contó que los comercios sí que tendrán que pagar comisiones, habrá límites a los saldos y al número de transacciones, los cuchicheos y la palabra escepticismo se oía sin necesidad de pegar la oreja. Entre los asistentes, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Manuel Lafuente, Rafael Torrecillas, Francisco Poyato), autoridades (Juan Carlos CerónJorge Ignacio Rabasa) sindicatos (Eva Calleja), empresarios (Joaquín SelmaFernando Sepulcre), directivos bancarios (Dimas JerezMaría Jesús Juárez, Sebastián Rodríguez) y otros interesados como Alberto AlbertCristina GilabertManuel Rodríguez MurciaMercedes OrtizToni CabotÁngel AnguloAbelardo BarrancoAntonio Server o María José González.

Ángel Angulo, Pedro J. Sánchez, Toni Cabot y Carlos Conesa. / INFORMACIÓN

Muchas preguntas, (las más frikis las de Pepe Martín de la Leona y de Pancho García-Almenta, que no puedo reproducir, porque no sabía ni de lo que hablaban) pidiendo explicaciones sobre quién se encargará de dar este dinero digital, si se podrá intercambiar de cuenta a cuenta, si habrá liquidaciones inmediatas… Para resumir, y en lenguaje absolutamente coloquial, el euro digital será una especie de bizum que, con suerte, se pondrá en marcha dentro de varios años, y que servirá en toda la zona euro haciendo la competencia a visas y demás tarjetas que, por supuesto, están que trinan. ¡Ale, y me quedo tan contenta con la explicación!

Lanzarote se presenta en Alicante

Desembarco lanzaroteño en Alicante. Organizado por el economista Sergio Sachnovsky, el Cabildo de Lanzarote, a través de la consejería de Comercio, celebró el encuentro empresarial “Lanzarote, oportunidades para invertir y crecer”. Se trataba de dar a conocer las ventajas fiscales y beneficios estratégicos que Lanzarote representa para los inversionistas, instrumentos financieros, subvenciones y apoyo institucional a la creación de proyectos empresariales.

Armando Santana, de pie. En la mesa, Héctor Fernández Manchado, Javier Pérez Solans, Manuel Cumar Dadlani y José Valle. / INFORMACIÓN

Armando Santana, vicepresidente tercero del Cabildo y consejero de Comercio y Consumo, encabezaba una delegación en la que también participaron Héctor Fernández Manchado, consejero delegado de la sociedad de promoción exterior de Lanzarote; Javier Pérez Solans, (Proexca) y José Valle, (Cámara de Comercio de Lanzarote). Manuel Cumar Dadlani, empresario y propietario de Lani’s Suits de Luxe (este establecimiento fue considerado en 2020 por tripadvisor el mejor hotel romántico en España, en Europa y el cuarto del mundo. No quería, pero terminé mirando su página web y todavía estoy suspirando…) fue el encargado de dar ejemplo del éxito de las empresas que ya operan en Lanzarote.

Entre los asistentes, Eva Miñano (Cámara de Comercio), Jonathan Delgado (Blue Valley), Oleg Goubarev, (Asociación Española de Profesionales de Derecho rusoparlantes); Peter Andrushevich, CEO de Sal&Sol Park; Miguel López, presidente del Club de Regatas de Alicante; Olga Pustarnakova, CEO de VB Spaces; el constructor Francisco Vico Pareja, el abogado Luis Evaristo Zubcoff Vallejo, o Pablo Faelli (Century 21).