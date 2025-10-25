Nuevo festivo en el calendario laboral: todavía por confirmar

España podría tener un nuevo festivo nacional en el calendario. Al menos es lo que propone la coalición política Sumar, que ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno impulse un proyecto de ley, en consenso con los agentes sociales y el resto de instituciones del Estado, para declarar este nuevo festivo nacional.

¿Qué día propone Sumar?

Sumar propone incorporar al calendario de festivos el 9 de mayo, Día de Europa, con el fin de reivindicar la UE frente a los 'populismos'. En concreto, con esta proposición no de ley, los de Yolanda Díaz pretenden que la ciudadanía celebre "activamente" los valores fundacionales del proyecto europeo generando un espacio de reflexión colectiva, educación cívica y vinculación emocional con la UE.

La declaración Schuman

Cada 9 de mayo, toda la Unión Europea celebra el Día de Europa. Una celebración en recuerdo a la Declaración Schuman, que en 1950 condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la UE.

Lo cierto es que a pesar de ser el único día de celebración oficial de la UE, en la práctica ninguno de los países miembros de la Unión organiza festividades conmemorativas de alto nivel durante este día. Según Sumar, actualmente el Día de Europa "no cuenta con arraigo popular" ni está presente en el calendario festivo, lo que, a su juicio, "limita su capacidad para generar un vínculo emocional y pedagógico con la ciudadanía". De ahí la propuesta de incorporarlo en el calendario de festivos.

Asimismo, plantean al Gobierno que impulse, a través de las redes sociales, plataformas digitales y algoritmos de distribución de contenidos, las estrategias de comunicación pública "moderna y segmentada" para "una mayor difusión" de las políticas públicas, programas y fondos desarrollados en el marco europeo, con el fin de alcanzar a diversos públicos, especialmente a la juventud.

Y es que "muchas" veces estas políticas comunitarias, según argumenta Sumar en su texto, son "desconocidas" o percibidas como "distantes" por parte de la ciudadanía debido a los "déficits" en la comunicación institucional.

"La desafección abre espacio a discursos autoritarios"

Para el grupo plurinacional, esta "brecha" comunicativa no sólo genera "desafección", sino que abre espacio "a discursos populistas, euroescépticos y autoritarios" que cuestionan los valores democráticos, la cooperación internacional y la cultura de paz.

Para ejemplificar esta afirmación, el grupo plurinacional pone de relieve que un 38% de los menores de 24 años afirma que no le importaría vivir en un régimen "poco democrático" si este le garantizara una "mejor calidad de vida", según recientes datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un dato que, en su opinión, pone de manifiesto "la necesidad urgente" de fortalecer la educación democrática y europea entre las nuevas generaciones.

Es por ello que Sumar aboga también por incluir, dentro del ámbito competencial curricular, contenidos educativos sobre la UE, el sistema multilateral y la cultura de paz para que las nuevas generaciones comprendan el funcionamiento de las instituciones europeas, los principios democráticos que las sustentan, el papel de la cooperación internacional y la importancia de la resolución pacífica de los conflictos.