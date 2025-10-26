Crisis migratoria
Un crucero rescata a una patera con 19 migrantes próxima a Cabrera
El rescate ha sido realizado por el crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona
EFE
Un crucero ha rescatado este domingo a 19 migrantes, que han sido interceptados a bordo de una embarcación tipo patera a 20 millas de la isla de Cabrera, y los traslada al puerto de Barcelona.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, esta embarcación, con un total de 19 personas, de origen magrebí, a bordo ha sido interceptada a las 16.14 horas, a 20 millas de Cabrera. En el rescate de ha intervenido el Crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona.
Setenta migrantes llegan a Ibiza y Cabrera
Un total de 70 inmigrantes han llegado este domingo a Formentera y a Cabrera en cuatro pateras, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.
Tres barcazas han alcanzado la costa de Formentera y una cuarta ha sido localizada en plena mar, a 20 millas del archipiélago de Cabrera. En este último caso, los migrantes han sido auxiliados por un crucero turístico que navegaba rumbo a Barcelona.
En primer lugar, a las 08:26 horas, han sido interceptados en tierra 16 viajeros, subsaharianos y magrebís, en la playa de Es Migjorn, y a las 10:52 horas otros 10, todos magrebís, en la zona de Ses Pesqueres Altes, en el Pilar de La Mola.
A las 11:10 horas, 25 inmigrantes más han sido localizados en S'Estufador, también en la playa de Es Migjorn, de los que 23 son magrebís y dos asiáticos. Les han atendido agentes de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.
Finalmente, a las 16.14 horas han sido hallados en el mar 19 personas que navegaban en una pequeña embarcación a 20 millas de Cabrera. En este caso, ha intervenido el crucero turístico 'Espléndida', de la compañía MSC Cruceros, que ha les ha recogido y ha continuado su ruta hacia el puerto de Barcelona, ha explicado la Delegación del Gobierno.
Con estas cuatro últimas barcas, en lo que va de año han llegado 340 pateras a Baleares, con un total de 6.270 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares. Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
