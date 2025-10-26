Familia Real
Habla el "novio" de Leonor en Valdesoto: "El Rey me dijo que ya hablaría conmigo"
Lucas Rodríguez recibió la felicitación de don Felipe y la Princesa, y también unas cariñosas calabazas: "De momento, no me caso"
Luján Palacios
El joven Lucas Rodríguez, de 18 años, se convirtió este sábado en el protagonista inesperado del premio "Pueblo ejemplar de Asturias" en Valdesoto. El chaval fue el encargado de hacer una propuesta matrimonial de lo más salerosa a la heredera, la princesa Leonor.
"¿Prestaríai ser esposa de un buen galán asturianu?", le espetó como parte de la representación de Les Comedies ante la Familia Real, como parte de los actos organizados en la parroquia para recibier el galardón. Lejos de ser mal recibida su petición, Lucas recibió los saludos afectuosos del Rey don Felipe y de la Princesa Leonor ya fuera de escena. Ella le confesó que "de momento no se casa", mientras que el monarca le dirigió un cariñoso "luego hablamos tú y yo" que pusieron la guinda a la concurrida actuación.
"No me lo esperaba, la verdad", aseguraba el valdesotino con timidez por la tarde, una vez pasada la vorágine, tras una jornada en la que muchos le gastaron las bromas de rigor al hilo del ofrecimiento a la Princesa. "La verdad es que me tocó el papel más complicado, no lo tenía nada fácil", reconocía con una sonrisa. Pero lo solventó con tal gracia que los aplausos fueron el mejor regalo y el saludo Real, la mayor recompensa.
"Fueron muy cercanos, no contaba con que me dijeran nada, ya pensaba que se iban", explicaba abrumado por la repercusión de su actuación. ¿Y le hubiera gustado que le dijera que sí? "Bueno hombre, no sé si es mi tipo del todo, pero es muy pronto para todo ello", contestaba azorado.
Nacido y criado en la parroquia, lleva actuando cada año con Les Comedies desde que era pequeño, con el grupo de los niños. De manera que el ponerse delante de la Familia Real para soltar semejante guiño a Leonor no le supuso demasiado problema. "Estamos acostumbrados y ensayamos mucho", señala, aunque la frase que le tocó fuera la más arriesgada del día.
Bromas aparte, el joven y sus compañeros de Les Comedies fueron de los más jaleados en la entrega del premio; uno de los más divertidos que se recuerdan.
