Los profesores se quejan del trato de Educación hacia los docentes con hijos con enfermedades graves

Distintos profesores con hijos que sufren enfermedades graves como cáncer, leucemia o patologías neurológicas, denuncian situaciones de desprotección por parte de la Conselleria de Educación que concede las reducciones de jornada para el cuidado de los menores con insuficiente cobertura y pasadas semanas desde la petición. El sindicato del sector educativo STEPV coincide en la descripción de estas anómalas condiciones en la que la mayoría acceden a una reducción de la jornada del 50%, claramente precaria y utilizada como norma y sin valoración previa individual por la Administración de los niños enfermos

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave a una reducción de la jornada de al menos el 50% percibiendo las retribuciones íntegras. El máximo que se contempla es del 80% y de un 99% en los casos de un ingreso hospitalario ocasionado por el cáncer u otra enfermedad grave o cuando se esté en una fase crítica del tratamiento.

En la Comunidad Valenciana hay contabilizadas este pasado mes de septiembre un total de 120 solicitudes o demandas. En la provincia de Alicante son 40 propuestas, según Educación.

Hay niños que empeoran y tienen que ser hospitalizados, pero a esta situación no responde la Administración de forma adecuada Juan Luis Aguado — Responsable de Servicios Jurídicos de STEPV

Fuera de las cifras, la regulación de los casos suscita malestar entre los solicitantes, con críticas a un sistema que no aporta un seguimiento real del empeoramiento del menor o del cambio en su enfermedad. Más bien se persigue la constatación burocrática a través de innumerables certificados médicos que hay que repetir invariablemente y en los que solo cambia la fecha.

“Hay niños que empeoran y tienen que ser hospitalizados largas temporadas y a esto no responde la Administración de manera adecuada; se viven muchos casos con variables que no dependen de una valoración sin más”, recalca el responsable de Servicios Jurídicos del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Juan Luis Aguado.

Y de manera opuesta los padres objetan aquellos casos en los que el menor por ejemplo tiene una enfermedad neurológica que no va a presentar variaciones, por lo que provoca una pérdida de tiempo que cada tres meses presenten un informe médico y los documentos pertinentes para justificar el proceso de la patología, que sigue estancada.

Los desacuerdos generales se centran en primer lugar en que las reducciones se generalizan al 50% y, por otra parte, porque las concesiones tardan semanas cuando no meses. Una solicitud presentada a tiempo en junio no se aprueba hasta casi finalizado el mes de septiembre cuando el curso escolar hace semanas que comenzó.

Otra cuestión es que algunos de estos niños ni siquiera están en edad escolar y que, por lo tanto, no tienen otras asistencias además de las sanitarias.

De situación “agónica”define el secretario de STEPV la de muchos padres que se ven abocados a pedir una baja por salud mental lo que provoca un doble problem, pues Educación no concede las reducciones por hijos si hay una baja laboral ordinaria de por medio.

Soluciones precarias

Así las cosas y como consecuencia de las tardanzas para cuidados de niños que padecen enfermedades graves, los progenitores buscan atajos para solventar las angustiosas circunstancias. Requieren reducciones del sistema general con lo que sus sueldos también se ven disminuidos. Cuando se ven en este escenario, algunos maestros recurren a las demandas que, aunque favorables, tardan un año en resolverse, Y suelen ser con efecto retroactivo , pero no suelen compensar “las difíciles situaciones vividas”.

Lo que piden estas familias es tiempo, que es primordial y urgente, antes que un desembolso económico y eso es lo que no obtienen.

Desde STEPV contabilizan este curso 2025-26, un total de 120 peticiones en toda la Comunidad Valenciana, con retrasos importantes y que en un principio apuntan a un problema de presupuesto para resolverlas en tiempo y forma.

A este hecho se suman probables agravios comparativos. Desde la central sindical aluden a las resoluciones para el sector sanitario que suelen ser favorables, con reducciones más elevadas para los padres o madres con niños enfermos. Se dan casos de parejas de sanitario y maestra que optan por la petición administrativa más idónea que suele ser la que corresponde a los facultativos. “Cifras dispares”, apunta Aguado.

En general, según coinciden las partes afectadas todo ello supone primordialmente un “desgaste”porque hay que entrar en demandas y gastos jurídicos , por el contrario, o proceder a solicitar una excedencia que no está remunerada. La sensación es de que los impedimentos desanimarán a las familias y que Educación ahorrará un gasto económico.

Afectados de la provincia

Afectados de la provincia presentaron hace unos días una propuesta de resolución ante la Junta de Personal de Docente en la que tachan las resoluciones de “gravemente insuficientes”. Enumeran entre los problemas más acuciantes el retraso de más de cuatro meses o la desorganización en las adjudicaciones para los interinos que cubren las plazas dándose casos de duplicidad en la que coinciden el sustituto y el profesor que espera la reducción de jornada en la misma clase.

Además, señalan a que Educación pide documentos nuevos que no estaban referidos en la mesa de negociación, algo totalmente irregular.

Lo más grave es que denuncian también la orientación parcial que realiza personal del Departamento de Permisos y Licencias que dicen a los aspirantes que pidan la reducción más baja para que el permiso sea concedido.

Mientras tanto, la Conselleria de Educación da una versión más complaciente de comienzo de curso escolar, que según sus datos engloban un total de 40 permisos solicitados en la provincia de Alicante de los que 26 obtuvieron el 50% de reducción y los 14 restantes superaron esa cifra.

“He pedido el 67% de reducción pero me choco contra un muro” María Ruiz Picazo — Profesora de Secundaria y Bachillerato y madre de una menor con enfermedad grave

Los damnificados por estos hechos sufren de angustia y ansiedad por ser situaciones graves y continua, pero también por la inseguridad a la que les somete la Administración educativa. Muchos de ellos tienen temor a denunciar de manera pública los hechos por miedo a represalias o a perder la reducción de jornada.

La profesora María Ruiz Picazo, con su hija Elena. / INFORMACIÓN

María Ruiz Picazo , sin embargo, ha querido dar visibilidad a su caso y es consciente que representa las reivindicaciones y el sentir de muchos de los profesores que están al cuidado continuo de sus hijos. Su hija pequeña, Elena, tiene una cardiopatía congénita lo que obliga a controles continuos y distintas operaciones a medida que la niña crece. Es decir, además de la cobertura sanitaria necesita la presencia paternofilia, pero un 50% es una propuesta raquítica.

Vistas las necesidades, la madre pidió un aumento al 67% “y me choqué contra un muro; el argumento de la Conselleria es que la niña no ha empeorado”, relata María. Así las cosas, optó por la vía judicial de la que está pendiente desde hace más de dos años. Sin embargo, obtener la razón y que sea beneficiaria de una indemnización no cambia las circunstancias porque lo que requiere es “tiempo” para atender a su niña.

“Queremos permisos docentes reales”, asevera en una voz que identifica lo que claman también los que permanecen en el anonimato. “Mi marido y yo nos sentimos indefensos por la obligación de pedir una reducción de media jornada sin valorar nuestro caso, pero también indignados porque se vulneran los derechos del menor que tiene cáncer u otra enfermedad grave y no podemos cuidarles ni atenderles debidamente”.

Es un difícil contexto que los progenitores viven con “un inmenso pesar porque cada vez que miramos a los ojos de nuestros hijos cuando están hospitalizados por estar más enfermos, no podemos cuidarlos mejo, ya que el sistema no contempla cada caso como lo que son: personas vulnerables que sólo necesitan a sus padres para sentirse un poco mejor dentro de su gravedad”.

El Síndic de Greuges da un tirón de orejas a Educación que dice no tener presupuesto ni personal suficiente

Dos quejas ha recibido en los últimos meses el Síndic de Greuges, Ángel Luna. Una de ellas se trata de una profesora que se desesperó porque Educación tardó cuatro meses en concederle permiso para cuidar de su hija con parálisis cerebral.

La Administración argumentó que había cumplido el plazo general de tres meses, pero el Síndic consideró que el procedimiento resulta excesivamente lento y que debería resolverse con mayor agilidad para no perjudicar a las familias que se acogen a este tipo de permisos.

Al parecer la negativa inicial de la Administración a conceder la reducción retribuida se debía a motivos económicos y a la falta de personal, un argumento que, según el Síndic, no es válido ni respetuoso con los derechos laborales de la funcionaria.

El Síndic conminó a regular el permiso con un plazo máximo de un mes, como ocurre con otros supuestos de conciliación, evitar agravios comparativos entre docentes interinos y funcionarios de carrera y adoptar medidas organizativas para agilizar estos trámites.

La queja no obtuvo respuesta de la Conselleria por lo que el Síndic realizó la resolución de cierre advirtiendo de la falta de colaboración y el hecho de que Educación vulneraba el derecho de la persona solicitante al no dar respuesta a su petición.

Otro de los casos que está tramitando el organismo afecta a una profesora que pide la reducción de jornada retribuida para cuidar a su hijo con enfermedad grave y que ya se le concedió en cursos anteriores. La demora la deja en situación de indefensión, pues el centro le exige cumplir el horario completo por lo que solicita que las resoluciones se emitan antes del inicio de cada periodo para evitar perjuicios a las familias en su misma situación.