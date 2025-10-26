Roberto Brasero avisa de lo que pasaría si no cambiamos la hora: “El problema no es el cambio, sino cuál dejas”:

Este fin de semana España ha vuelto al horario de invierno. A las 3 de la madrugada, los relojes se retrasaron una hora, marcando las 2. Una rutina que realizamos dos veces al año y que siempre despierta el mismo debate: ¿deberíamos dejar de cambiar la hora?

Para el meteorólogo Roberto Brasero, el foco está mal planteado. “El problema no es el cambio de hora, sino cuál dejas”, explica. Porque cada horario tiene consecuencias distintas en nuestra rutina, la luz solar y hasta en nuestra salud.

Con el horario de invierno, más luz por la mañana

Al cambiar al horario de invierno, ganamos una hora de luz por la mañana. Esto es importante porque, hasta diciembre, los días seguirán acortándose. Con este ajuste, amanece antes, algo que beneficia especialmente a quienes comienzan su jornada muy temprano.

Brasero pone un ejemplo muy gráfico: “Si siguiéramos con el horario de verano, en Madrid no se haría de día hasta las 9:30, y en Galicia, hasta las 10:30”. Una situación que complicaría los horarios escolares y laborales, especialmente en otoño e invierno.

¿Y si nos quedáramos con el horario de invierno?

Mantener el horario de invierno todo el año también tiene efectos curiosos. Por ejemplo, durante el verano, en zonas como Menorca, el sol saldría a las 5:15 de la mañana, y a las 20:00 ya empezaría a oscurecer.

Esto podría restar horas de luz por la tarde en la época más turística y activa del año, lo que afectaría tanto a la hostelería como a nuestras actividades de ocio al aire libre.

El debate sobre dejar de cambiar la hora ha llegado incluso a la Unión Europea, pero no hay consenso. Y como explica Brasero, el problema no es ajustar el reloj, sino decidir qué horario nos conviene más durante todo el año.

¿Queremos más luz por la mañana o por la tarde? ¿Queremos adaptarnos al ritmo natural del sol o al de nuestras rutinas modernas? La respuesta no es sencilla.