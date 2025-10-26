Roberto Brasero se posiciona en contra del cambio de hora de Pedro Sánchez: "En algunas zonas se haría de día a las 5.15 horas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo la propuesta hace unos días de acabar con el cambio de hora estacional en 2026 en toda la Unión Europea por el impacto sobre la salud y por la escasa evidencia científica sobre el ahorro energético. En la madrugada de este sábado al domingo se producirá en España el cambio horario que se traducirá en el retraso de una hora en todos los relojes.

La propuesta de Sánchez cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Sueño (SES) que aconseja que este sea el último que se lleve a cabo y, a partir del mismo, se mantenga de forma permanente el horario de invierno (GT+1). Las palabras del presidente del Gobierno han tenido muchas reacciones por parte de todos los sectores de la sociedad. Especialistas en el tema han opinado al respecto y la oposición no ha dejado pasar la oportunidad para acusarle de utilizarlo como desvío de otros asuntos.

La opinión de Roberto Brasero

El meteorólogo Roberto Brasero ha sido uno de los expertos que ha explicado el cambio de hora en España y cómo afecta a la sociedad. "En el caso de mantener siempre el horario de verano, Galicia, en invierno, no se haría de día hasta las 10.00 horas de la mañana y en Madrid hasta las 9.30 horas", comienza relatando el presentador del tiempo en Antena 3.

Si ocurriera lo contrario y el horario de invierno se mantuviera a lo largo de todo el año, el impacto se notaría más en el este peninsular. "En Menorca se haría de día a las 5.15 horas y empezaría a anochecer a las 20.15 horas", ha explicado Brasero. El cambio horario sigue siendo obligatorio en toda la Unión Europea, ya que la normativa sigue vigente.

Tal y como recordó Brasero, hasta que los países miembros no llegue a un acuerdo, esta medida se mantendrá. De esta forma, en la madrugada del sábado al domingo, a las tres serán las dos, prologando el día una hora más y siendo el más largo de todo el año. El cambio de hora se lleva a cabo en España desde 1940, cuando el régimen franquista decidió sincronizar el huso horario con Alemania. "La normativa europea que lo regula, no caduca", sentencia el experto en el tiempo.