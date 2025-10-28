Los estudiantes protestan por primera vez contra el bullying: "Lo de 'suicídate' es más común de lo que pensáis"

El suicidio de Sandra Peña el pasado 14 de octubre en Sevilla ha causado una gran conmoción en el ámbito educativo hispalense, andaluz y nacional. Este miércoles, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga y una movilización en toda España para luchar contra el acoso escolar y exigir mayor inversión en la educación pública para la atención de la salud mental del alumnado.

En Sevilla, la concentración se realizará a partir de las 12 de la mañana en Plaza Nueva. A priori, se espera que los familiares de Sandra estén presentes en la protesta tras el suicidio de la menor de 14 años, que sufría bullying en el colegio Irlandesas Loreto.

José Manuel López, presidente de Trencats y padre de Kira López, menor que también se quitó la vida tras sufrir acoso en el colegio, recuerda que la manifestación es histórica, al ser "la primera vez" que el Sindicato de Estudiantes se manifiesta contra el "acoso escolar". "Cuando ocurrió lo de mi hija, pedí que apoyasen una que hicimos en 2023, pero dijeron que ellos no se mezclaban en temas de suicidio. Me alegro muchísimo que desde el Sindicato se haya sumado a ser altavoz de la lucha contra el acoso escolar", refiere en conversación con El Correo de Andalucía.

Asimismo, López resaltó que el próximo 6 de noviembre habrá otra concentración en rechazo del acoso escolar. En esta ocasión será ante el Congreso de los Diputados y los padres de Sandra ya han confirmado su participación.

El último caso de acoso, en Jerez

Tras el suicidio de Sandra, un nuevo caso de acoso saltó a los medios en Jerez de la Frontera. El pasado jueves, a través de Instagram, una persona creó una cuenta en Instagram a través de la que denunció el bullying que sufría una alumna en el IES Francisco Romero Vargas.

En las redes sociales se denunciaban mensajes del tipo: "Móntate un Sandra, calva"; "ve con cuidado, mi bald" o "mátate, puta y calva". El colegio tomó medidas y expulsó a las dos alumnas en un caso que ha provocado la reacción, incluso, de María José García Pelayo, alcaldesa de la ciudad, tras hablar con la alumna y su padre: "Es espeluznante escuchar en primera persona su relato de sufrimiento".

La Federación Local de Ampas (Flampa) ha convocado también una protesta en Jerez a partir de las 5 de la tarde de este martes. En la misma se personará el Ayuntamiento de Jerez.

José Manuel López tiene claro que hay que denunciar estos casos. "Lo de marcarse un Sandra es más común de lo que pensáis; lo de suicídate es más común de lo que pensáis", relata.

La familia de Sandra denunciará al colegio

En el caso de Sandra, la Policía al cierre de esta edición no ha entregado el informe del caso a la Fiscalía. La semana pasada se conoció que la familia de Sandra Peña "va a denunciar al centro educativo", aunque se desconoce cuándo se hará.

Según los familiares, "el informe de la psicóloga que entregamos a la escuela pone claro que la niña estaba sufriendo acoso". "Ese informe psicológico se presentó en el colegio el 2 de septiembre, y el día 3 es cuando tiene mi hermana una reunión con el centro", refería Isaac Villar, tío de la menor a El Correo de Andalucía. "Ella salió muy contenta de ese encuentro, porque le aseguraron que se iban a activar dos protocolos: el de acoso y el de prácticas autolíticas. Pero después no hicieron eso con ninguno de los dos".

El pasado miércoles, el Irlandesas Loreto emitió comunicado en el que pedía hacer "una profunda reflexión como sociedad". "En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado", refería el mismo antes de aclarar que "ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias".

"Desde el mismo momento en que se conoció la noticia nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido", insistieron. La familia entendía que este segundo comunicado llegó "tarde y mal".

Cabe recordar que el Irlandesas Loreto podría perder el concierto debido a lo ocurrido. La Inspección Educativa ha realizado en las últimas dos semanas diversas visitas al centro para recabar datos que den luz a la investigación de lo ocurrido.