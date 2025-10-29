Inundaciones, árboles caídos, líneas de Tussam desviadas y el metro cerrado por las fuertes lluvias en Sevilla

El fuerte temporal en la ciudad de Sevilla está ocasionando más de un centenar de incidencias en diferentes puntos de la ciudad, con calles inundadas, circulación restringida en Cercanías y Metro de Sevilla, líneas de Tussam desviadas, carriles cortadas, árboles caídos y clases universitarias suspendidas. Desde la madrugada se han registrado un total de más de 600 incidencias Sevilla, la mayoría en la capital, donde está activado el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase de Preemergencia por alertas de nivel naranja e intensas rachas de lluvia y viento de hasta 70 kilómetros por hora que se prolongarán durante todo el día.

Las principales afecciones se están concentrando en la movilidad, con numerosas calles y pasos inferiores inundados que impiden circular con normalidad tanto en vehículo privado como en transporte público, generando largos atascos. Las más destacadas a primera hora de este miércoles fueron el cierre del paso subterráneo de Mercasevilla por presencia de agua en la calle Pino Albar y el corte de dos carriles en la Ronda del Tamarguillo por la caída de una rama de un árbol en la calzada. En este último punto ya se ha reabierto al tráfico. Las inundaciones están afectando también a otros servicios como colegios, tiendas o centros sanitarios (por ejemplo el parking del Hospital Macarena).

Las caídas de árboles se ha multiplicado por la ciudad. Además de la rama en la Ronda del Tamarguillo, por ejemplo los bomberos han tenido que atender la caída de una rama en la calle Diego Ángulo Íñiguez, en Nervión, que ha afectado a un coche, o en San Benito, en Luis Montoto.

Desvíos y suspensiones en Tussam y metro

La circulación en Tussam también se ha visto afectada. Las líneas C1, C2 y 02 han quedado desviadas de Américo Vespucio, la línea B4 también ha sido desviada en la calle Emilia Barral, y las líneas 03 y 10 tampoco pasan en la calle Navarra. Las fuertes lluvias han provocado la suspensión de la circulación de parte de la línea 1 del Metro de Sevilla por la entrada de agua desde los accesos a las estaciones de Amate y 1 de Mayo, que queda cerradas por seguridad y sin servicio. Se han establecido bucles (es decir, se presta el servicio) de Ciudad Expo a Gran Plaza y de La Plata a Olivar de Quintos. La circulación queda, por tanto, suspendida, desde Gran Plaza hasta La Plata hasta que se recupere la normalidad en la línea 1.

Por su parte, Adif ha confirmado la suspensión de la circulación por ambas vías entre el Apeadero San Bernardo y la Estación de Santa Justa por acumulación de agua en las vías. Los trenes de Cercanías de la línea C-1, C-4 y C-5 se encuentran detenidos en las estaciones. Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y Huelva por una falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto (Huelva).

Parques cerrados y clases suspendidas

Desde Emergencias Sevilla se ha pedido extremar las precauciones en los desplazamientos, al caminar por zonas de arbolado o si se circula en coche y moto. Por eso el Ayuntamiento de Sevilla informó del cierre de todos los parques y del Cementerio municipal, por lo que la Feria del Libro también ha suspendido todas sus actividades y la programación se retomará este jueves.

Tampoco hay actividad en la Universidad de Sevilla. Debido a las numerosas incidencias que se están registrando en la capital hispalense, ha decidido suspender las clases presenciales este miércoles por precaución. E igual en Loyola, donde se ha comunicado a los estudiantes y profesores el cese de la actividad presencial, desaconsejando los desplazamientos hacia el campus, que permanece abierto para las personas que ya se encuentren en las instalaciones, hasta que puedan desplazarse con seguridad y sin riesgo.

En el caso de la Universidad Pablo de Olavide, la institución ha activado el nivel de alerta 3 (Rojo) de su Protocolo de Actuación ante Fenómenos Adversos de Carácter Meteorológico, que implica la suspensión de clases y de todas las actividades en el campus y sus sedes.

Cancelada la inauguración del Salón del Motor

Este miércoles estaba prevista la inauguración del Salón del Motor en Fibes, en el que iba a participar el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Desde primera hora de la mañana se ha trabajado por parte de la organización del congreso, FEDEME, y de FIBES para restablecer por completo la normalidad a lo largo del día, pero la organización de FEDEME ha decidido suspender la jornada de hoy. El evento, uno de los más grandes de su sector, se retomará este jueves después de las "incidencias técnicas" producidas.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, hay pabellones en los que existen problemas eléctricos y la falta de luz "impide" trabajar con normalidad a los expositores. Hay zonas donde no hay internet y no se pueden colocar los ordenadores, por lo que es imposible ofrecer a los clientes un buen servicio hasta que no se solventen los problemas.