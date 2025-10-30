En Aldaia
Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle en Valencia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas
- Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: 'Voy a por ti con un destornillador
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
David Jiménez, abogado, explica una oportunidad de ahorro para mayores: “Si tienes más de 65 y vendes tu piso…”
FETRAMA: Así es la asociación para la protección y el impulso de los profesionales del transporte
Ofrecido por
Cucuch, al servicio del buen comer en Novelda
Ofrecido por