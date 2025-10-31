Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

  1. Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
  2. Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
  3. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  4. Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
  5. El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
  6. La seria advertencia del SEPE a los desempleados: estar apuntado en el paro no sólo sirve para cobrar la prestación
  7. La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
  8. El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros

