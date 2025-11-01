Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 1 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 1 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 36, 10, 4, 16, 47 y 17. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9136197, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación
  2. Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
  3. Localizan ánforas romanas y coral fosilizado en una zapatería de Santa Pola y en una finca de Torrellano
  4. La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante
  5. Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
  6. Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
  7. El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
  8. ¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante

Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

CaixaBank, líder en innovación

CaixaBank, líder en innovación

La IA toma Alicante con un foro de primer nivel internacional

La IA toma Alicante con un foro de primer nivel internacional

La inteligencia artificial en la geoestrategia, la justicia y la defensa mundial

La inteligencia artificial en la geoestrategia, la justicia y la defensa mundial

El Parque Científico de la UA y Jovempa refuerzan su colaboración por la innovación y el emprendimiento

El Parque Científico de la UA y Jovempa refuerzan su colaboración por la innovación y el emprendimiento

Arranca el ciclo “Grandes Imperios, Grandes Emperadores” en el Aula de Cultura de Alicante

Arranca el ciclo “Grandes Imperios, Grandes Emperadores” en el Aula de Cultura de Alicante

Claves para garantizar la continuidad de la empresa familiar

Claves para garantizar la continuidad de la empresa familiar

La creatividad como broche final

La creatividad como broche final
Tracking Pixel Contents