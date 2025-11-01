Sensaciones a flor de aceituna

Pasar un día en el campo, entre olivos, con el cielo sin una nube, una vista inmejorable y un lunes de octubre, no es lo normal. Pues es el regalo que nos hizo "Señorío de Relleu", que este año ha cumplido quince años celebrando la fiesta del primer día de cosecha de la aceituna y que lo que quiere conseguir de los invitados es que experimenten todo tipo de sensaciones. Empezando por observar el estilo naif del envase de este aceite de la artista Paula Alenda, conocer la historia de esta empresa a través de su botella y el placer de degustarlo.

Hugo Quintanilla, gerente de "Señorío de Relleu", es un entusiasta del AOVE y consiguió involucrar a los asistentes cuando contó el proceso de elaboración del aceite, que seguimos todos. Primero se varean los olivos, se acompaña el traslado de estas primeras aceitunas (verdes y de las que se obtiene un aceite más aromático) hasta la almazara, donde se limpian, se muelen, se baten, se decanta la pasta resultante, se filtra y, ya que estamos, se prueba. ¡Y cómo pica!

Hugo Quintanilla, gerente de la empresa, explicando el proceso del AOVE. / INFORMACIÓN

La Masía Teuladí (gorrión en valenciano) donde se ubica esta empresa de aceite fue el escenario de este evento que organizaron Eduardo Palacio (responsable de marketing y ventas) y Ana González (encargada de oleoturismo). Muchos aficionados o directamente vinculados a la gastronomía subieron hasta Relleu, como Pablo Rico, Moncho Riquelme, Carlos Corredor o Rodrigo Molinas, reciente ganador al mejor tartar de atún en Alicante Gastronómica.

Carlos Corredor, Alberto Carrillo, Rodrigo Molinas, Pablo Rico, Moncho Riquelme y Paco Rovira en Relleu. / INFORMACIÓN

Esta excursión campestre tiene un formato singular. "Señorío de Relleu" pone los ingredientes para un arroz y los invitados llevan algo, estilo "cena de sobaquillo", tan habitual en las barracas en las hogueras de San Juan. Empanadas, cocas, quiche lorraine, ensaladilla, saladitos, quesos o embutidos, y entre ellos… ¡sobrasada! (La destaco porque me pirra. Soy absoluta fan. Y me llamaba a gritos desde el plato. Viendo que a mis compañeros de mesa no les tiraba… Total, "padentro"). También es una suerte que Federico Pian, chef de El gato blanco de El Campello, estuviera también por allí y que cocinara el arroz, que no podía estar más bueno. Y la maravillosa comida terminó con una exquisita tarta de requesón, bizcochos, panettones y bombones. ¡Nada, un tentempié!

Pepe Picó (Pepe Pétalo en el mundo artístico), Alejandro González (Mitour Costablanca), Mihaela Muresan (Experiencias Costa Blanca), Carmen Doménech (Cámara de Comercio), Alfonso Blas, Carmen Vives, Alberto Carrillo, Paco Rovira, o Roberto Lozano fueron algunos de los que disfrutaron de este día que rompió la rutina habitual.

Gran parte de la tertulia "Mesa y Mantel": Rosa Ana Cremades, Charo Ferrándiz, Amelia Fernández, Isabel Menaches, Ana Robles, Montse Planelles, Puri García, Mónica Nombela, Laura Segovia, Verónica Azcárate, Chelo Hernández, Pilar Fuentes, Mayte Antón, Coco Pérez Román, Cristina Birlanga, Ruth Martínez, Amparo Sempere, Beatriz Oliva y Belén Carretero. Haciendo sentadillas, Juani Navarrete, Rosalía Mayor y Gracia Morena. / INFORMACIÓN

Pasa un año y pasa otro y otro… Y cuando miras atrás te das cuenta de todo lo que has hecho, lo que has vivido. Pues esa ha sido la sensación que hemos tenido en la celebración del décimo aniversario de la tertulia "Mesa y Mantel", propiciada por la abogada Mónica Nombela ("la cuñá") y a la que acompañamos unas cuantas entusiastas en esos primeros momentos. Nació con la idea de reunir a un grupo heterogéneo de mujeres, invitar a un ponente a comer, escucharlo y aprender con él. Todo eso estaba muy bien, pero con el tiempo hemos descubierto que, aunque importante, no era lo único que aportaban esas reuniones. La tertulia se ha convertido en un espacio donde compartir, ayudar, apoyar, aprender, celebrar; donde encontrar un consejo, un abrazo o un rapapolvo; donde las anécdotas se cuentan por cientos, donde hemos aprendido a conocernos y respetarnos. Unas se han marchado, otras se han incorporado (Belén Carretero, Beatriz Oliva, Juani Navarrete y Laura Rodríguez son las recién llegadas) y aquí seguimos.

La tertulia ha celebrado su décimo aniversario. / INFORMACIÓN

De los que han participado como ponentes en la tertulia, que recibieron un diploma, nos acompañaron en la celebración Ana Poquet (triplete como concejala, tertuliana y ponente), Amparo Navarro (otro triplete: anfitriona, tertuliana y excelentísima y magnífica rectora de la UA), Ramón Alonso (el "pincelín" de Coca-Cola), Pancho García-Almenta (la seriedad del exMOE, que rompió con unos calcetines naranjas), Pepe Antón (Misteri d’Elx, simpático a más no poder), Fran Maciá (exalcalde de Callosa de Segura y sin cruz a cuestas), Jorge Crivillés (nadador al que los mares se le quedan cortos), Manuel Desantes (don Biblio en carne humana), Aurelio Fernández Fernández-Pacheco (experto en propiedad intelectual, y el "hermanísimo"), Jovita Gómez (la voz más florida), Alberto González (productor cinematográfico, o "cínico", como se autodenominó), Federico Lizón (arquitecto y preparado para todo lo que se presente), o Iván Sempere (de aquellos años de Jovempa a Padima).

Mesa redonda con la presidenta de la APPA, Pilar Fuentes, Gema Martínez y Mayte Antón, moderada por Marisa Ayesta. / INFORMACIÓN

Aplauso especial para Olga Abellán, periodista que nos acompañó en una tertulia cuando su enfermedad estaba muy avanzada y cuyo diploma recogió su viudo, Andrés Maestre. Una distinción también para José María Pastor, responsable del Club Social II de la UA, y que se ha convertido en un colaborador especial y generoso para los eventos de la tertulia. Y el colofón con el nombramiento de Tertuliana de Honor a Amparo Navarro, rectora de la UA, que nos visitó en pandemia y poco antes de las elecciones en la universidad. ¡Qué tiempos!

La rectora de la UA, Amparo Navarro, fue nombrada por la presidenta de "Mesa y Mantel", Mónica Nombela, como "Tertuliana de Honor". / INFORMACIÓN

Entre los invitados, la alcaldesa de Callosa del Segura, Amparo Serrano; la escritora Chus Sánchez, Nieves Olmo, Mari Luz Blanco, Gogo González, Teresa Bernabéu, Ana Gomis, las Aepas Marcela Fernández, Carolina Martínez, María Jesús Rubio y Maribel Martínez; Cristina Llorens, Mario Peláez, Carolina Martí, Eva María Ortiz Giménez, Luz Guzmán, Elsa García, Josefhine Riquelme, Pedro de Gea, María Isabel Torres, Laura Miñana, Nines Carballo o Laura Moya.

P.D. En la semana del primer aniversario de la dana, y con el corazón apesadumbrado por las víctimas, familiares y afectados, somos más conscientes que nunca que todo puede cambiar en un segundo. Así que no esperes a que Marte y Venus se alineen. La vida es hoy. Disfrútala.