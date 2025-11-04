Melilla: Desbloquear la frontera comercial para reactivar la economía local

La Ciudad Autónoma de Melilla ha sido reconocida como una de las más fortificadas de España, ya que alberga un complejo amurallado con cinco espacios que se le conoce como Melilla La Vieja. Su estratégica posición geográfica le ha conferido una gran importancia comercial a lo largo de la historia, convirtiéndola en un punto clave para el control del paso entre Europa y África. Además, esta ubicación ha influido en su singular y diversa riqueza cultural y arquitectónica.

A día de hoy la ciudad enfrenta numerosos desafíos fronterizos de gran relevancia. Uno de ellos es la compleja situación que atraviesa con el Reino de Marruecos debido al cierre de las aduanas comerciales que desde 2018 han permanecido bloqueadas de manera unilateral por el país marroquí, salvando algunas interrupciones durante este período.

Otro de los asuntos que afronta la Ciudad Autónoma, al igual que otros territorios como Ceuta y Canarias, es la llegada masiva de migrantes provenientes del continente africano. En este contexto, el número de menores extranjeros no acompañados que alcanzan la costa melillense ha superado la capacidad de 28 plazas con las que cuenta la ciudad para acogerlos y la situación ha derivado en la declaración por parte del Gobierno central de la contingencia migratoria extraordinaria. Al aplicarse esta medida, los menores que entren a través de la frontera melillense serán trasladados a la península en un plazo de 15 días y reubicados en las diferentes comunidades autónomas.

Esta decisión viene seguida de una financiación de 900.000 euros que refuerza los sistemas autonómicos de protección de la infancia. Pese a esto, el Gobierno melillense advierte que estas actuaciones no son suficientes para afrontar esta compleja situación que afecta también a Ceuta y a las Islas Canarias.

Destino tecnológico

Melilla es un territorio que cuenta con un régimen fiscal especial, al igual que Ceuta, lo que ofrece ventajas competitivas a las empresas que se instalen en la Ciudad Autónoma. Estos incentivos fiscales constituyen un pilar fundamental para atraer inversión y fomentar el desarrollo económico local.

Sacando partido a este beneficio, Melilla quiere impulsar la diversificación de su economía y buscar otras alternativas empresariales que potencien la retención de talento, poniendo el foco en la inversión tecnológica.

Con el objetivo de consolidarse como destino estratégico en este sector, la Ciudad Autónoma impulsará la creación de un ‘hub’ digital en el antiguo Cargadero del Mineral, que incluirá formación tecnológica y un programa de incubación de empresas.

Fachada del Palacio de la Asamblea de Melilla. / Giner/ EFE

Pero Melilla es consciente de que la creación de nuevos puestos de trabajo en este ámbito debe ir acompañada de atractivos que ayuden a captar y retener talento cualificado, de manera que perciban el potencial que tiene el territorio melillense y quiera trabajar en él.

Sin embargo, tanto empresas como particulares encuentran todavía algunas barreras presentes a la hora de elegir este territorio para vivir. El precio y la falta de la vivienda y oficinas disponibles, las limitaciones del transporte y su costo, y la escasez de colegios son algunas de las principales cuestiones que debe abordar de cara al futuro, pero más pensando en el presente.