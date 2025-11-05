Muere en extrañas circunstancias una "Barbie humana" que se sometió a 27 cirugías estéticas

Barbara Jankavski, una influencer apodada la "Barbie humana", fue hallada muerta en una vivienda de Brasil en circunstancias aún por esclarecer. La joven, de 31 años, había alcanzado notoriedad en redes sociales por haberse sometido a 27 cirugías estéticas y gastar cerca de 42.000 libras esterlinas (unos 49.000 euros) en su transformación física.

Según fuentes policiales, los servicios de emergencia acudieron a la casa el pasado fin de semana, pero no pudieron reanimarla. Su muerte ha sido catalogada como "sospechosa", y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.

Una amiga de la propietaria del inmueble, que abandonó el lugar poco antes del fallecimiento, declaró que Barbara se había lesionado un ojo ese mismo día.

Jankavski, con más de 55.000 seguidores en Instagram, participó en varios programas de televisión y campañas publicitarias. En su último vídeo publicado semanas antes de morir, aparecía con los ojos enrojecidos tras una cirugía reciente y comentaba con humor: "Las cicatrices son casi invisibles".

Tras conocerse la noticia, sus seguidores inundaron las redes con mensajes de despedida: "Te quise muchísimo. Descansa en paz", escribió uno. Otro añadió: "Viviste la vida que amabas, y eso nos consuela un poco".

El fallecimiento de Jankavski coincide con otras muertes recientes que han conmocionado al mundo de las redes sociales en Brasil.

Días antes, la influencer y modelo de fitness Fernanda Oliveira da Silva, conocida como Fernanda Maroca, fue hallada sin vida en su casa de Lago Verde, cerca de São Luís. De 30 años, era popular por compartir consejos de belleza y ejercicio con miles de seguidores.

Asimismo, la enfermera e influencer taiwanesa Hsieh Youxin, de 31 años, murió repentinamente en Malasia durante una sesión fotográfica. Conocida por su estilo de vida saludable, su fallecimiento por un presunto ataque al corazón también ha causado gran impacto entre sus fans.