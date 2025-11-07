Lujo musical en la calle

Los que paseaban por la plaza de Gabriel Miró no se lo podían creer. A las cinco y media de la tarde se encontraban con una banda de más de veinte jóvenes, con sus saxos, trompetas, flautas, percusión y piano, tocando piezas como Copacabana de B. Manilow, Oye cómo va, de Tito Puente o Watermelon Man, de H. Hancock.

La plaza de Gabriel Miró acogió un concierto gratuito organizado por el «Eje Cultural San Fernando». / INFORMACIÓN

La Big Band del Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás de Alicante, dirigida por Jorge Baeza, fue un regalo que ofreció a la ciudad el "Eje cultural San Fernando", un compendio de instituciones (Fundación Mediterráneo, APPA, IAC Juan Gil Albert, sede Ciudad de la UA, Colegio de Arquitectos y el conservatorio), que han decido unir fuerzas para convertir esta zona de Alicante en un espacio cultural, así como colaborar entre ellas para difundir sus actividades. Y una novedad, ¡se ha unido a este eje la conselleria de Innovación!

Las cien sillas preparadas se quedaron escasas ante la afluencia de público, así que los que se quedaron en pie no dudaron en ponerse a bailar al ritmo de estos jóvenes artistas que no podían contener su alegría ante el ambientazo y los aplausos del público. Regalos así, ¡que se repitan!

Emilio Torres, Miguel Sánchez y Rafael Llera. / INFORMACIÓN

Los que nos protegen

Los que vigilan, los que nos cuidan, los que nos escoltan, los que nos defienden… Muchos de ellos acudieron al paraninfo de la Universidad de Alicante para celebrar el día de la Seguridad privada en Alicante, perfectamente planificado con la colaboración de Marisol Diana, jefa de seguridad de la UA.

En la provincia de Alicante, 8000 personas trabajan en este sector. "Ellos son los que están cuando los demás descansan, que cuidan cuando nadie mira, que dan estabilidad cuando todo se complica", comentó el presidente del comité organizador del evento, Manuel Jordán.

Juan José Blanco, Antonio Darder, Manuel Jordán, Juan Antonio Nieves, Francisco Poyatos, Salvador Ivorra y Miguel José Sánchez Pizarro. / INFORMACIÓN

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves; Salvador Ivorra, vicerrector de la UA; el teniente coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyatos; el comisario provincial de la Policía Nacional de Alicante, Manuel Lafuente; la representante del colegio oficial de detectives privados de la Comunidad Valenciana, Elena Miralles; el presidente de AVADISE, José Javier López González, y el presidente de ESACV, David García, fueron los encargados de entregar las distinciones y menciones. Especialmente emocionante la entrega a título póstumo al vigilante Israel Moral, que recogió la viuda acompañada de su hijo.

Es la primera vez que oigo que alguien recomiende cuándo aplaudir. Y es que, con una entrega de doscientas distinciones y más de setecientos asistentes, el presentador, Jorge García Ferré, pidió sólo aplaudir cuando el homenajeado tuviera el diploma en sus manos. Curioso, pero muy efectivo, porque el acto podía haber sido eterno y resultó muy respetuoso y disciplinado, como es costumbre cuando participan las Fuerzas Armadas.

Marta García, responsable de seguridad de la Diputación Provincial, recibió una de las menciones. / INFORMACIÓN

Triduo legionario

Aunque la Semana Santa y las Hogueras tienen unos días concretos de celebración, la verdad es que no paran de actividades durante todo el año. Por ejemplo, esta semana se ha celebrado un solemne triduo al Cristo de la Buena Muerte, patrón y protector de la Legión, en sufragio por todos los difuntos de la Semana Santa alicantina, cuya hermandad encabeza Juanma Matas. El párroco de la concatedral, Ramón Egío, junto al predicador del triduo, Noé Ordóñez, presidió la ceremonia a la que asistieron el presidente de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa, Alfredo Llopis, miembros de su junta y representantes de otras hermandades como Nuestro Padre Jesús, Perdón, Stábat Mater, Ecce-Homo y Santa Redención y Piedad y Caridad de Benalúa.

Durante el acto se hizo entrega de las medallas de la hermandad al coronel jefe del MOE, Miguel Ángel Jiménez Parejo; el teniente coronel jefe de la BOEL, Miguel Cruz Panero; Raúl Rico Llopis, José Luis Cremades Castex, Rodrigo de Anta Martín y Rosalía Mayor. Como curiosidad, decir que, desde ahora, el Cristo de la Buena Muerte compartirá capilla con los restos del médico Pedro Herrero. Entrando a la concatedral a la derecha, no tiene pérdida.

Triduo en la concatedral organizado por la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, patrón y protector de la Legión. / INFORMACIÓN

Y hablando de difuntos y Semana Santa, me contó una amiga una anécdota. Su marido falleció de repente. Después de hacer todos los trámites, en el tanatorio le dijeron que tenía que llevar ropa para el fallecido. A las cinco de la mañana, cuando llegó a su casa, pensó que, si vestía a su marido con traje y corbata, lo mismo se levantaba del ataúd. Así que decidió llevar la ropa que él denominaba de "machaca": camiseta, pantalón corto de deporte y chanchas de la playa. Cuando llegó al tanatorio y le entregó la bolsa a la encargada, ésta la abrió, la miró, observó con detenimiento a mi amiga, volvió a mirar a la bolsa y le dijo: "esto que has traído es para un rato, ¿no?". Ella le respondió que con eso lo iban a enterrar. Pero cuando la madre de mi amiga llegó al velatorio y miró al finado, dijo: "nena, avisa a tu suegra antes de que lo vea con esta pinta". Y así lo enterró, ahora bien, como el fallecido perteneció toda su vida a la Hermandad de los Franciscanos y formó parte de su junta directiva, llevaron y pusieron sobre el féretro la canyeta, la corona de espinas y la túnica del Ecce-Homo para el velatorio. ¡Arreglao pero informal!