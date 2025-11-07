Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…

Redacción

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

  1. Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
  2. Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
  3. Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
  4. Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: el requisito que habrá que cumplir a partir del 2 de enero
  5. ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
  6. Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante
  7. ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
  8. Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar

