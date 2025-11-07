Yolanda Díaz aclara la polémica sobre el "bolso de lujo" de su hija de 13 años: se lo regalaron sus primas y no cuesta 550 euros

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido noticia en los últimos días por un tema que nada tiene que ver con su puesto. Se trata de un tema estético. En concreto de un bolso que lució su hija Carmela, de 13 años, cuando ambas iban al Ballet Nacional. El bolso en cuestión parecía un Tote Bag de la marca Marc Jacobs valorado en 550 euros.

Díaz acudió al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, presentado por Susanna Griso, para abordar diversos temas de actualidad política y social. Sin embargo, la entrevista también tocó cuestiones personales, especialmente en torno a la imagen pública de la ministra. “Últimamente se ha publicado que si usted vestía de marcas caras”, le comentó Griso, a lo que la vicepresidenta respondió visiblemente molesta con una reflexión más amplia sobre el trato que reciben las mujeres en política y en los medios.

"Es muy injusto que a las mujeres nos estén cosificando permanentemente"

“Lo que me molesta es la desigualdad”, afirmó Yolanda Díaz. “Usted y yo somos criticadas por nuestro aspecto físico y por nuestra forma de vestir. No sabemos qué firmas usan sus compañeros periodistas. Nunca le preguntan a ningún político sobre qué firmas usa. Si voy de Zara, como voy hoy, me critican porque voy de Zara. Si fuera mal vestida, me criticarían por ir mal vestida. Es muy injusto que a las mujeres nos estén cosificando permanentemente y criticando”, denunció en directo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

En ese contexto, Díaz aprovechó para desmentir rotundamente las informaciones sobre el bolso de su hija. Explicó que le parecía especialmente grave que se esté utilizando a menores en este tipo de debates, y más aún cuando los hechos no son ciertos. “En esta polémica me molesta bastante porque mi hija, que tiene 13 años, se ha visto involucrada diciendo, además, una falsedad”, lamentó la ministra.

Más de un milón de autónomos en España factura 1000 € al mes.

Si les descuentas la cuota y los impuestos pueden llegar a ganar al mes 600 €.

600€ cuesta el bolso de la hija de 13 años de Yolanda Diaz. 13 años pic.twitter.com/jWXx9mGJNI — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 23, 2025

“Cuesta 25 euros. Se lo han regalado sus primitas”

La historia real detrás del polémico accesorio es muy diferente a lo que se ha publicado. Según relató la propia Yolanda Díaz, el bolso fue un regalo de parte de las primas de su hija. Lo compraron en una feria de Vilanova de Cerveira, por un precio muy lejos de los 550 euros que se han mencionado en medios y redes sociales. “Cuesta 25 euros. Se lo han regalado sus primitas”, explicó con firmeza.

@_diaz_yolanda Las mujeres estamos hartas de que nos critiquen por todo. Lo que no voy a consentir es que metan a mi hija de por medio. ♬ sonido original - Yolanda_Diaz_

“Cuesta 25 euros. Se lo han regalado sus primitas”, concluyó con firmeza.