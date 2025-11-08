La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches: qué buscan y por qué

Durante el pasado fin de semana, coincidiendo con la operación salida del Día de Todos los Santos, la Guardia Civil intensificó los controles en las principales carreteras españolas.

Esto suele ser habitual en los días que se prevé un tráfico más intenso, pero este año las autoridades han aprovechado esta festividad para realizar otro control: con el objetivo garantizar la seguridad vial, la Guardia Civil ha comenzado a revisar las guanteras de los vehículos.

Revisión de las guanteras

Los agentes suelen revisar principalmente la presencia de documentos obligatorios, como el permiso de conducir, la ITV o el seguro. Si no se lleva esta documentación en el vehículo, o no está en regla, puede suponer sanciones significativas.

Con la revisión de las guanteras en los controles pretenden ampliar la vigilancia y enfocarse en detectar objetos prohibidos o potencialmente peligrosos que los conductores puedan llevar a bordo.

Las multas más elevadas están relacionadas con la posesión de armas blancas o de fuego sin licencia. La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana lo considera una “infracción grave” y la sanción económica oscila entre los 600 y los 30.000 euros.

Nuevos Objetos

Por otro lado, la Guardia Civil recuerda que, a partir del 1 de enero de 2026, la baliza de emergencia V-16 será un objeto obligatorio en todos los vehículos.

Este elemento sustituye a los antiguos triángulos de emergencia y contará con un sistema de ubicación en tiempo real que alertará a los servicios de emergencia.

Se recomienda llevar esta luz de señalización en la guantera o en un lugar de fácil acceso, ya que su rápida colocación puede resultar vital en una situación de riesgo. No llevar este dispositivo puede ser motivo de sanción económica.