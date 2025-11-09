Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor español ingresado en Vietnam

Juan Manuel Serradilla, el exprofesor de la Universidad de Córdoba ingresado en Vietnam en estado crítico desde el mes de septiembre, ha fallecido en la tarde de este sábado 8 de noviembre a sus 77 años, cumplidos hace apenas unos días.

Después de dos meses de lucha, la historia de Juan Manuel Serradilla ha acabado de forma trágica en el hospital FV de Saigon, tras el avance de una nueva infección bacteriana de forma agresiva en la última semana, haciendo imposible su mejoría, pasando definitivamente a cuidados paliativos para evitar el sufrimiento.

Comunicado

"Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha manifestado Fernando Béjar, amigo de Juan Manuel y portavoz de la familia ante los medios, que ha sido quien ha comunicado la noticia. También ha querido agradecer "todo el apoyo y el calor recibido" en nombre de los amigos y familiares, especialmente de Sara, Renate y Dori, que están en Vietnam.

Ingresado desde septiembre

Juan Manuel Serradilla, profesor jubilado de la UCO y vecino de Alcolea durante años, se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando, el pasado 10 de septiembre de 2025, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico, que lo ha mantenido sedado todo este tiempo y con diálisis continuada por una afección en los riñones.

Desde entonces, han sido dos meses marcados por complicaciones en el estado de salud y ligeras esperanzas, cuando había signos de mejora o de estabilización.

Campaña de fondos y mediática

El caso salió a la luz pública el 13 de octubre, cuando la familia inició una campaña de recaudación de fondos para traer de vuelta a Juan Manuel a través de la contratación de un avión medicalizado a una compañía aérea privada, inasumible para la familia dado sus elevadísimos costes; el seguro de viaje contratado "únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica, una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado", informaba entonces su hija Sara.

La familia también apeló en varias ocasiones al Gobierno, dirigiéndose directamente al Ministerio de Defensa, Exteriores y Sanidad, sin éxito, al plantear como alternativa su repatriación a España con un avión medicalizado del Ejército de Aire.

"Somos plenamente conscientes de la complejidad y del coste que supondría una operación de este tipo, pero estamos dispuestos a asumir los gastos derivados del vuelo", afirmaba Sara en una de las cartas enviadas a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La última novedad, hasta este sábado, fue la confirmación de una empresa francesa que podría realizar el traslado en avión medicalizado hasta Córdoba, al Hospital Reina Sofía, con un coste 335.000 euros, aunque no se llevaría a cabo antes de mitad de noviembre, siempre que el estado de Juan Manuel continuase estable.

Para ello, la familia aumentó su objetivo de la recaudación hasta los 350.000 euros, ya que, además del vuelo, la familia asumía más de 4.000 euros diarios por la estancia en el hospital, respiración asistida y terapia de reemplazo renal continuo. Hasta el sábado, la familia había logrado recaudar 174.000 euros.