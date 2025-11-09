Ryanair impone un cambio relevante para coger sus aviones a partir de la semana que viene

En medio de la guerra contra Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias y su espantada en varias ciudades españolas, Ryanair ha anunciado un importante cambio en sus políticas de vuelo. A partir del 12 de noviembre, la aerolínea solo aceptará tarjetas de embarque en soporte digital, obligando así a sus pasajeros a descargarse su app.

El cambio es sustancial, puesto que todavía hay una parte considerable de pasajeros que acuden a las puertas de embarque con una fotocopia impresa de la tarjeta de embarque. La decisión ha sido defendida por la compañía escudándose en lograr así una experiencia de viaje más "rápida, inteligente y sostenible".

De esta manera, a partir del miércoles de la semana que viene, los viajeros que tomen un vuelo de Ryanair solo podrán acudir con tarjetas de embarque digital generada en la aplicación myRyanair.

Según datos ofrecidos por la aerolínea, el 80% de los pasajeros ya utilizan este sistema digital, así que recuerda a ese 20% restante que todavía no lo hace que deberán hacer esta transición de manera obligatoria para volar con ellos a partir de la semana que viene.