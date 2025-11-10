SpainSays cumple cinco años y da el salto con Cuatro Pueblos: cuando hablar como la gente se convierte en la mejor estrategia de marca

Con casi 700.000 seguidores y una comunidad que se reconoce en su forma de hablar, con más de 30 millones de impactos mensuales, SpainSays ha celebrado su quinto aniversario impulsando Cuatro Pueblos, una agencia creativa con mucha calle que transforma la cultura en comunicación.

Este pasado viernes 7 de noviembre, la Finca Jardines de Abril, en Sant Joan d’Alacant, se convirtió en el escenario de una celebración que, como todo lo que hace SpainSays, no fue una fiesta más sino una declaración de intenciones.

SpainSays cumple cinco años y da el salto con Cuatro Pueblos / INFORMACIÓN

El quinto aniversario de la comunidad digital reunió a creadores, marcas, colaboradores y amigos que han formado parte del viaje desde aquel primer post que jugaba con una frase hecha y que ha terminado convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Bajo una escaleta dividida en capítulos —El Génesis, La Última Cena, El Pecado y La Gloria—, el evento fue una experiencia inmersiva al más puro estilo SpainSays: humor, identidad y autenticidad.

Entre guiños al lenguaje popular, photocalls inspirados en la cultura española y música hasta la madrugada, el aniversario sirvió para mirar atrás y, sobre todo, hacia adelante.