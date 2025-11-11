Alicante confiesa sus fantasías: estos son los famosos más deseados en la provincia

¿Con qué famosos fantasean los españoles en 2025? Un estudio nacional con más de 5.000 participantes ha intentado responder a esta pregunta que mezcla curiosidad, sociología y erotismo. El resultado no es solo un ranking de nombres conocidos; es también un reflejo de cómo ha cambiado la forma de desear. Y en ese mapa del deseo, Alicante tiene mucho que decir.

El informe, elaborado en octubre de 2025 por la empresa alicantina Diversual con encuestas a personas de entre 18 y más de 60 años, muestra que el atractivo no se limita a lo físico. El poder, el carisma, el talento o incluso el sentido del humor son factores que influyen en las fantasías colectivas.

El estudio subraya que "el deseo tiene infinitas formas y matices" y recuerda que "el órgano más poderoso del cuerpo no está entre las piernas, sino en la cabeza", una forma de enfatizar que la atracción va mucho más allá de lo físico.

Los famosos más deseados en Alicante

La provincia presenta un mapa del deseo con acento mediterráneo, donde se mezclan carisma, cercanía y espontaneidad. Los resultados del estudio muestran que los alicantinos fantasean con rostros muy distintos a los del resto de España: aquí mandan el deporte, la televisión y el equilibrio entre simpatía y éxito.

Los políticos más deseados por los alicantinos

En Alicante, el poder también seduce. El político más deseado es Albert Rivera, que a pesar de haber dejado la vida pública continúa despertando admiración. Entre las mujeres, Isabel Díaz Ayuso domina con claridad, reafirmando su magnetismo y su posición como la mujer más deseada de España. Su mezcla de determinación, imagen mediática y discurso directo la sitúan también como una de las más mencionadas por los encuestados en la Comunidad Valenciana.

Los deportistas más deseados en Alicante

En el ámbito deportivo, Carlos Alcaraz se impone como el hombre más deseado en la provincia. El tenista murciano, número uno del mundo, simboliza el nuevo ideal de atractivo mediterráneo: joven, talentoso y cercano. Le siguen Marc Márquez y Sergio Ramos, aunque con porcentajes menores.

En el lado femenino, la futbolista Alexia Putellasdomina en todo el Levante, con una presencia especialmente fuerte en Alicante, seguida por Paula Badosa y Ana Peleteiro. Su liderazgo confirma que el deporte femenino no solo conquista títulos, sino también imaginarios.

Los actores y actrices más deseados por los alicantinos

El talento también despierta deseo. En la categoría artística, el castellonense Miguel Ángel Silvestre lidera entre los hombres, mientras que Ana de Armas encabeza el ranking femenino. Ambos concentran buena parte de las menciones en el Mediterráneo, donde el público asocia su atractivo a la autenticidad y la naturalidad. Silvestre, además, repite como el hombre más deseado a nivel nacional, con un 7,34 % de los votos, apenas unas décimas por encima de David Broncano (7,3 %) y Marc Márquez (7,28 %).

Los rostros televisivos más deseados en la provincia de Alicante

El humor y la frescura también cuentan. En los medios, David Broncano encabeza la lista de los comunicadores más deseados en Alicante, gracias a su mezcla de ironía y cercanía. Entre las mujeres, Cristina Pedroche vuelve a ser la favorita en la provincia, seguida de Nuria Roca y Sandra Barneda, que completan un podio de comunicadoras que combinan naturalidad, carisma y presencia televisiva.

Pedroche, además, figura entre las tres mujeres más deseadas del país, con un 6,57 % de los votos, solo por detrás de Ayuso.

Un mapa del deseo con acento mediterráneo

Los resultados confirman que Alicante y la Comunidad Valenciana destacan por un tipo de atracción más emocional que aspiracional. Los encuestados en la zona valoran la simpatía, la naturalidad y la autenticidad por encima del poder o la fama excesiva. Mientras en otras regiones el liderazgo político o la notoriedad pesan más, en la costa mediterránea triunfan los perfiles accesibles, espontáneos y con sentido del humor.

No es casualidad que Carlos Alcaraz, Alexia Putellas o Cristina Pedroche encabecen las preferencias. Los tres representan esa forma de deseo más cotidiana, reconocible y cercana, muy ligada a la identidad mediterránea.

El ranking nacional: poder, carisma y diversidad

A nivel estatal, el estudio revela que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Silvestre son los grandes triunfadores del deseo en 2025. Ella lidera la categoría femenina con un 8,39 % de los votos, seguida de Cristina Pedroche (6,57 %) y Alexia Putellas (6,23 %). En el lado masculino, Silvestre encabeza la lista con un 7,34 %, apenas por delante de Broncano (7,3 %) y Márquez (7,28 %).

Entre los políticos, Gabriel Rufián (27,6 %), Pedro Sánchez (24,4 %) y Albert Rivera (23,7 %) lideran la categoría masculina, mientras que Ayuso (35,1 %) arrasa entre las políticas más deseadas, muy por delante de Inés Arrimadas (24 %) e Irene Montero (17,9 %).

El estudio también preguntó con qué personaje tendrían los españoles una sesión de BDSM, y el resultado mantiene los mismos protagonistas: Ayuso (8,3 %), Silvestre (6,1 %) y Pedroche (5,8 %). Las autoras del informe explican que estos tres nombres combinan poder, atractivo y carisma mediático, un trío que encarna la mezcla perfecta entre autoridad y deseo.

El retrato del deseo contemporáneo

En conjunto, la encuesta traza un retrato social tan curioso como revelador. El deseo ya no se mide solo en términos físicos, sino también simbólicos. Influyen la personalidad, la conexión emocional y la historia que cada figura proyecta en el imaginario colectivo. En ese sentido, Alicante aparece como un espejo del nuevo deseo español: más diverso, más natural y más humano.