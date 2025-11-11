Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEMPORAL

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental

Imagen de archivo de la vuelta a los colegios.

Imagen de archivo de la vuelta a los colegios.

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca 'Claudia' se acerca a Canarias y las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles. A partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.

Asimismo, se recomienda cancelar actividades complementarias y extraescolares, mientras Protección Civil y la Dirección General de Emergencias estudian medidas adicionales para el jueves, que se abordarán en una nueva reunión programada a las 10:30 horas.

Se espera que las lluvias intensas, acompañadas de tormentas y viento fuerte, persistan durante toda la jornada, con posibilidad de inundaciones locales y crecidas en barrancos, lo que justifica estas decisiones preventivas en los centros educativos de la provincia occidental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
  3. David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
  4. Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante
  5. Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
  6. El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
  7. Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026
  8. Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante

El ¿milagro? de Sant Joan: San Vicente y El Campello están igual y sí aplican el tasazo (y sí, los tres son del PP)

El ¿milagro? de Sant Joan: San Vicente y El Campello están igual y sí aplican el tasazo (y sí, los tres son del PP)

Este es el centro de salud de Alicante con el récord de espera para una cita médica en la Comunidad

Este es el centro de salud de Alicante con el récord de espera para una cita médica en la Comunidad

Este es el día que el tráfico dejará de circular por la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Este es el día que el tráfico dejará de circular por la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Torrevieja otorga licencia a la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya

Torrevieja otorga licencia a la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya

Crevillent celebra la X Exposición de la Alfombra como muestra de apoyo a su industria

Crevillent celebra la X Exposición de la Alfombra como muestra de apoyo a su industria

Riesgo u oportunidad: la preparación de la empresa familiar ante las operaciones de fusión y adquisición

Riesgo u oportunidad: la preparación de la empresa familiar ante las operaciones de fusión y adquisición

La Guardia Civil de Alicante presenta la VII Ciberliga de Retos en el Ciberespacio para estudiantes de 4º de ESO

La Guardia Civil de Alicante presenta la VII Ciberliga de Retos en el Ciberespacio para estudiantes de 4º de ESO

Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores

Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
Tracking Pixel Contents