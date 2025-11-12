SUSCRIPCIÓN A INFORMACIÓN
Lee hasta final de año por solo 2 euros durante 2 meses
Durante esta semana, los lectores podrán elegir entre varias modalidades adaptadas a sus hábitos de lectura
Desde hoy, 12 de noviembre, y hasta el próximo miércoles 19, INFORMACIÓN ofrece una nueva campaña de suscripciones digitales bajo el lema "Lee hasta final de año", una invitación a seguir de cerca toda la actualidad de la provincia con condiciones especiales por tiempo limitado.
Durante esta semana, los lectores podrán elegir entre varias modalidades adaptadas a sus hábitos de lectura:
- Suscripción mensual a contenidos web: 2 euros durante 2 meses.
- Suscripción anual a contenidos web: 49,99 euros al año.
- Suscripción a la edición impresa digital: 6 meses a 10 euros al mes.
¿Quieres suscribirte? Haz clic aquí
Con estas ofertas, INFORMACIÓN refuerza su compromiso con un periodismo local de calidad, cercano y en constante evolución digital, animando a sus lectores a disfrutar de todos sus contenidos exclusivos, análisis, reportajes y acceso ilimitado a la web.
Una oportunidad perfecta para mantenerse informado sobre todo lo que ocurre en Alicante y su provincia hasta final de año… por lo que cuesta un café.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante
- Una joven superdotada de Alicante: «En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros»
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026
- La subida de tipos, la crisis de los 'puretech' y la devaluación del stock pasan factura a los resultados de Marcos Automoción