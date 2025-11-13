Los médicos de Atención Primaria advierten de que las terapias para dejar de fumar son insuficientes

Los médicos de Atención Primaria, de forma mayoritaria (9 de cada 10), consideran que las estrategias actuales para dejar de fumar son insuficientes, dado que el 73% de sus pacientes fracasan en el intento y la mitad ni siquiera se plantea dejar el nocivo hábito.

Son las principales conclusiones de un estudio que recoge las opiniones de 250 médicos de familia de toda España, realizado por la consultora LECA Solutions, con el asesoramiento de un comité de facultativos de diferentes especialidades avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL- CCC) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

El sondeo revela, además, que siete de cada diez médicos de Atención Primaria opina que las terapias disponibles, en referencia a los medicamentos financiados por el sistema de salud, no satisfacen las necesidades de la mayoría de fumadores. Además, casi nueve de cada diez cree no son efectivas o que requieren mejoras sustanciales. De hecho, indican que las terapias farmacológicas y los programas de cesación tabáquica no logran tasas de éxito a largo plazo superiores al 25%, lo que genera "preocupación" en la comunidad médica, según trasmite la encuesta.

Por otro lado, también un mayoritario 87% admite no tener suficiente conocimiento sobre productos relacionados con el tabaco, como vapeadores, el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina y un 83% considera que el colectivo médico, en general, no está suficientemente informado sobre las estrategias empleadas en otros países, pese a que algunos gobiernos están logrando reducir sus tasas de tabaquismo.

Por último, los médicos indican que la falta de tiempo en las consultas, dado que tienen que atender cada día agendas repletas de pacientes, les impide ofrecer un abordaje más completo al problema del tabaquismo, que causa más de 22.000 muertes anuales por cáncer de pulmón, cuatro de cada cinco atribuibles al consumo de tabaco.

La nueva ley

El estudio llega poco después de que el Gobierno haya aprobado una reforma de la ley del tabaco que equipara los nuevos productos, como vapeadores, bolsitas de nicotina o cachimbas, con el tabaco convencional, y amplía los espacios sin humo. Una de sus medidas estrella es la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

Precisamente, el comité de expertos que ha realizado el estudio pide incorporar las opiniones de los médicos en la nueva legislación, junto con las últimas evidencias disponibles sobre el tabaco y los productos relacionados.

"En España se necesita coherencia, valentía política y apoyo en término de recursos. Se pueden hacer leyes, pero al final necesitamos fortalecer el sistema público", ha indicado la presidenta de la Comisión de Prevención del Tabaquismo de SEORL-CCC y autora principal del estudio, la doctora Sara María Ferrero Coloma, en la presentación del estudio, en un encuentro organizado por LECA Solutions y Europa Press.

En su opinión, España siempre ha abogado por una política "muy conservadora", basada en la "abstinencia total" y la "prevención". Mientras otros países, como Reino Unido, han aplicado otros enfoques como fomentar el uso de cigarrillos electrónicos en pacientes que han intentado dejar de fumar con terapias farmacológicas y no lo han conseguido, con un seguimiento "sanitario muy estricto" y que han demostrado "estudios preliminares positivos".

Rigor científico

"Entendemos, por un lado, la cautela que tiene España, porque necesitamos siempre, para trabajar y aplicar medidas, evidencia científica", ha puntualizado Ferrero Coloma, al mismo tiempo que ha apostado por "fortalecer" la estructura para poder "ir avanzando en otras direcciones, con rigor científico, independiente y siempre desde una perspectiva sanitaria y no comercial".

Por su parte, el doctor especialista en endocrinología y nutrición, miembro de la SEEN y de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), José Antonio López Medina, ha explicado que el grupo de trabajo del estudio destaca tres claves: el déficit en el apoyo psicológico de los fumadores; la creación de grupos de terapia a nivel ambulatorio y Atención Primaria y el refuerzo de las unidades especializadas de tabaquismo, para derivar allí a los pacientes complejos.