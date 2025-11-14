Por qué cuando das "like" a estos vídeos colaboras con el maltrato animal

Seguro que has visto más de un vídeo en redes sociales de felinos y animales exóticos adorables -o muy raros- compartiendo entorno en viviendas como uno más de la familia. En muchas ocasiones son los propios animales los que tienen su propia cuenta en redes como Instagram o TikTok, siendo plenamente protagonistas en ellas. Los vídeos recaudan tantos likes, visualizaciones y reacciones que los dueños de estos animales exóticos llegan a monetizar por ello pero, detrás de estas imágenes existe una situación de maltrato animal. Mercado negro de especies, mutilaciones, entorno inadaptado y el único interés de ganar dinero a costa de seres vivos que deberían vivir en libertad.

Recientemente el centro de rescate AAP Primadomus en Villena rescató a una hembra de serval de cinco años llamada Tila. La propia familia que tenía a Tila como "mascota" fue la encargada de entregar de forma voluntaria al animal al reconocer que no podían garantizar su tenencia con seguridad. Este caso expone una parte del problema que va más allá y que, en un mundo donde las redes sociales pueden hacer ganar mucho dinero a unos pocos, estas prácticas están a golpe de "slide".

Son varios los artículos científicos que han hablado del problema de normalizar a los servales como animales de casa a través de las redes sociales, pero, a poco que usemos cualquier red (desde X, la antigua Twitter, hasta Faceebok, Instagram...) descubrimos que no solo hay gente que posee felinos en casa, las nutrias y otros tantos animales salvajes están a la orden del día, compartiendo sofá y cama con usuarios que los viralizan. Cuando das a "me gusta", compartes o comentas estos vídeos, estás dándole visibilidad, valor, y en muchas ocasiones dinero a los dueños de estas cuentas.

¿Por qué es maltrato?

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los animales, en su artículo 1. y), lo define el maltrato animal como: «cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, que cause dolor, sufrimiento o lesión a un animal y perjudique su salud, o provoque su muerte, cuando no esté legalmente amparada». Cualquier acción u omisión que cause daño, sufrimiento, estrés, miedo, dolor o deterioro del animal, ya sea de forma física o emocional y pueda afectar a su salud, su bienestar y su desarrollo natural es, en definitiva, maltrato animal.

Malnutrición y mutilaciones tras los vídeos virales

Según fuentes de APP Europa, la alimentación inadecuada que presentan muchos de estos animales da como resultado ejemplares malnutridos o con deformaciones. Pero esta no sería la única consecuencia de la tenencia de estas especies en casa. El comportamiento agresivo o estresado de los mismos puede generar problemas a la larga, como el caso de la serval Tila en Villena.

Un ejemplar de kinkajú. / Wikipedia

Además de las consecuencias fisiológicas y psicológicas negativas que, a la larga, padecen estos animales, en muchos países se recurren a la mutilación y adaptaciones físicas de estos para hacerlos domesticables. Un estudio reciente titulado "Efectos de la onicectomía (desungulación) en la miología del antebrazo y la pierna en un kinkajú", … habla precisamente de cómo la extirpación de garras de este "simpático animal" (un mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos) les provoca malformaciones en los músculos de las extremidades, llegando a tener consecuencias de dolor crónico de por vida, además de alteraciones motoras, artrosis y, en definitiva, sufrimiento prolongado.