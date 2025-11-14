Poderío alcoyano

En la provincia hay mucho poderío, pero cuando los de Alcoy se ponen… ¡se ponen! Y cualquier acto de sus Moros y Cristianos se convierte en un acontecimiento, como el que vivimos esta semana, con la presentación del boato del Capità Moro 2026, Nacho López Romá, de la Filà Marrakesch, de la que su bisabuelo fue uno de los responsables de su fundación el 2 de junio de 1901. Una fiesta que celebra que el visir musulmán Al-Azrak perdió la batalla con los cristianos en 1276 cuando apareció la figura de san Jorge a caballo, por lo que desde ese momento se convirtió en el patrón de la ciudad. Y coincide que el año 2026 va a ser muy especial para los alcoyanos porque se va a celebrar el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge y, además, la Santa Sede ha confirmado a la Asociación de San Jorge la concesión del Jubileo.

Las servilletas volaban sobre los cabos cuando la música arreciaba. / INFORMACIÓN

Pero volviendo a lo que nos trae en estos momentos, lo del boato no es cualquier cosa. El diseñador César Vilaplana, el modisto Saúl Santonja y la maquilladora Aranza Torregrosa fueron los artífices de la indumentaria que se presentó para la familia, amigos y guardia personal del capitán. Total, ná; entre unos y otros, más de doscientas personas en un acto que pareció tal que un desfile de la Pasarela Cibeles. Advertidos por el presentado de que estaba absolutamente prohibido hacer fotos o video porque había que mantener un riguroso secreto, fueron saliendo con gran elegancia y porte los modelos que presentaron cuatro trajes: Jundiun (soldado), Nahif Almadina (mujer del pueblo), Rajul Almadina (hombre del pueblo) y Haras Alwazir (guardia del visir).

Los distintos cabos lo dieron todo y alguno de ellos fue manteado por su entusiasmo y entrega. / INFORMACIÓN

Tras el desfile, cena amenizada por el Grupo Musical Achavo, cuyos componentes demostraron su habilidad para comer, respirar, tocar y beber (a toda velocidad, por el ritmo al que vaciaban las jarras de cerveza), todo al mismo tiempo. Bailes de danzarinas entre bocado y bocado. Y muchas formaciones. Los de fuera nos quedamos un poco sorprendidos cuando vimos que se repartían servilletas entre los festeros. Y es que cuando la música llegaba al punto álgido y retumbaban los tambores, se lanzaban al cabo, que había estado entregado al lucimiento de su escuadra, y que conseguía los abrazos y hasta el manteo de sus enfervorecidos seguidores.

El grupo musical Achavo animó la noche de la presentación del boato que acompañará al capitán moro. / INFORMACIÓN

Y de Alcoy o no, allí formamos todos, con seriedad y ritmo. Bueno, a veces costaba coger el paso, todo hay que decirlo. Muchos amigos del capitán como Juan Pablo Martínez Doñate, Nieves Martínez, Pedro Solbes, Mercedes Sainz, Juanma Matas, Pilar Meseguer, Pedro Maciá, Antonio Morata, María García, Manolo Peláez, Nacho Molpeceres, Marisol Hernández, Ania Marín, Cayetano Luna, Artemio Payá, Lucía Sebastián, Roberto Ferrándiz, José Manuel Rizzo, Adolfo Vivó, Sonia Cañizares, Antxón Martínez Jerez, Pilar Sánchez, Antonio Gómez Villalba o Reyes Payá. Y también nuevas generaciones como Pablo Barros, Humberto Silva, Pepe Olcina o Juanjo Villasante.

«Al-Azraq López Romá», junto a su favorita, Lola Gómez Miralles, y sus hijos, Ignacio, Alberto y Mariola, no podía estar más contento. Aunque reside en Alicante con su familia, agradeció a sus padres que les metieran a todos el gusanillo de las fiestas de Alcoy y aseguró que el boato medieval que llevará en su capitanía parecerá un espectáculo de Hollywood, con novedades y mucha diversión. ¡Este año no me lo pierdo!

Los más jóvenes, como Pablo Barros, Humberto Silva, Pepe Olcina o Juanjo Villasante, prometen el relevo generacional. / INFORMACIÓN

¡Cómo molan!

Ya debe quedar poco para que les pongan una calle en Alicante de las veces que han pisado la ciudad. Y es que la velada literaria del Maestral colgó hace semanas el cartel de «no hay billetes» para escuchar a Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, «los Carmen Mola», para presentar un libro, «El Clan», que ya lleva en las librerías más de un año. ¡Eso es tener tirón!

Previamente tuvieron una comida en petit comité en la que la charla discurrió por la actualidad, la literatura y por temas algo más personales. Agustín nos comentó que coincide en apellidos y año de nacimiento con un narcotraficante al que le retiraron el pasaporte y cada vez que coge un vuelo para ir a una ciudad fuera de la UE, lo para la policía hasta que se aseguran que no es el delincuente; Jorge mostró su interés en vivir en Almería, aunque los presentes le aseguraron que las comunicaciones con Alicante son mucho mejores, cosa que confirmo. Y Antonio tuvo que soportar las bromas sobre sus muchas novias y sobre que es el más bocazas, porque le contaba a todo el mundo que era uno de los «carmenmola» cuando era un secreto. Un auténtico disfrute compartir tiempo con ellos.

Los "carmenmola" en la finca Casa Cesilia, antes de participar en las Veladas Literarias del Maestral. / INFORMACIÓN

P.D. Alrededor de unos «platicos con alcaciles», un grupo de alicantinos de pro, de diversas profesiones y procedencias, pero aficionados todos al buen comer, se reunieron para terminar de cocinar un proyecto que lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Ya sólo queda rectificar de sal y darle un golpe de horno para que se pueda presentar a los comensales en su punto perfecto de cocción. ¡Atentos a esta iniciativa…! Seguiremos informando.