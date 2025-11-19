Nacimientos
La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024
El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior
EFE
Madrid
La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.
Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- Un nuevo escenario musical se abre en Alicante: te decimos dónde
- Alejandro Bañón (Colegio de Registradores): «Se está aprobando más del 80 % de los registros de pisos turísticos»
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- Alicante será reconocida este sábado como 'Lugar de Memoria Democrática
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche