Moda junto al mar

La presentación no pudo ser más elegante, distinguida, encantadora, atractiva, sofisticada, brillante, cautivadora, refinada… Vamos, lo que viene a ser de toda la vida absolutamente glamourosa. Estaba intentando no utilizar este término tan manido, pero es lo que realmente describe este evento. Desde el paseo de Canalejas ya se veía que en Distrito Digital estaba pasando algo interesante, por las luces y la música en directo que sonaba. Y es que la Universidad Miguel Hernández de Elche eligió este privilegiado lugar para presentar MINE, el Instituto de la Moda de la UMH.

El rector, Juan José Ruiz (muy moderno, con camiseta y chaqueta); José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes (que no paró de hacerse fotos); y Marta Zúnica (¡qué guapa es y qué tipo tiene!), directora de Mine, fueron los anfitriones de la presentación de estos estudios, pioneros en el ámbito universitario público, que responden a la necesidad de ofrecer formación especializada en áreas clave de la moda, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la realidad profesional, que incluye ámbitos como el maquillaje, el estilismo, la fotografía, el modelaje o la dirección de arte.

Lucas Díaz, Silvia Portero y Daniela Morales. / INFORMACIÓN

Me encontré con la simpatiquísima y divertida Daniela Morales acompañada de unos amigos. "Hola, soy Silvia Portero, silviaportero en redes sociales". "Y yo soy Lucas Díaz, lukiaston en redes sociales". ¡La nueva forma de presentarse! Más analógicos, diciendo sólo su nombre y dando dos besos de esos que suenan, Carmen Cárceles, Mayte Antón, Rafa Bernabeu, Ana y Luisi Ferrández, José María Gómez Gras, Adelaida Valero, Irene Cifo, Nacho Amirola, Joaquín Pérez Vázquez, Isabel Doménech, Miriam Pastor, Mariemi Bermejo, Nacho Mila o Sómnika Bernabéu. También Andrea di Carlo, Juan Suárez Martín o Sophia Bonne. Y mucho personaje del gremio. Estilistas como Aroa Sansano, Lara Sánchez o Maru Rodríguez. Diseñadores como Toni Santón, Yván Andreu o Laura Canosa.

María Luisa Rivera, Lidia López, Nito Manero y Rocío Riquelme. / INFORMACIÓN

La responsable de la organización, Inma Guilló, lo bordó. La orquesta en directo, la iluminación, el shooting y la pasarela, donde culminó el acto con un desfile de moda de Cuplé. Pero no sólo se lucieron las modelos, porque las invitadas se prepararon para no desmerecer y es que no estamos ya muy acostumbrados a que la gente se arregle tanto. Mucho negro, mucho tacón, algunas lentejuelas y hasta algún abrigo con adorno de piel en los puños. ¡No esperó a que llegara el frío para estrenar!

Intergeneracional

Que abuelos, padres e hijos acudan a un evento que no sea una celebración familiar, que coman, bailen y disfruten juntos, no es habitual. Pues eso es lo que consiguió "Apsa-Conectando generaciones" con la fiesta solidaria que celebraron en Marmarela. Más de quinientos asistentes a la comida a los que se sumaron 150 más para el tardeo, veinte restaurantes que prepararon una tapa diferente cada uno, paella gigante, música en vivo con un violinista, un cantante venezolano y un grupo de flamenco, Djs, 30 camareros del CDT, mesas de chuches por la tarde… ¡No se podía pedir más!

El equipo de Apsa-Joven tomando el relevo de la asociación. / INFORMACIÓN

Nito Manero, el alma de Apsa, no podía estar más feliz. "Es el evento más grande que hemos preparado hasta ahora y yo estaba muy preocupada por lo que pudiera pasar, pero es de las fiestas más chulas que hemos hecho. Juntar a componentes de tres generaciones, como es el caso de mi familia, ha sido de lo más divertido".

Agradeció especialmente la colaboración de María Teresa Orts, Rocío Riquelme y María Luisa Rivera, que fueron las encargadas de coordinar a los proveedores y restaurantes que se sumaron a esta iniciativa. Bromean por ahí que los chefs estaban "picados" unos con otros a ver quién preparaba la tapa más exquisita. Hay que decir que los camareros del CDT hicieron un trabajo encomiable, con miles de platos y cubiertos desechables, y no se veía un papel en el suelo. La idea era que este evento solidario pudiera cubrir unas doce becas para usuarios de Apsa, pero según nos confirman, llegarán a catorce. ¡Ser solidario divirtiéndose es lo más!

Enfrentarnos al espejo

Literalmente a reventar estaba la sala de la librería 80 Mundos en la presentación de Herida y ventana, el último libro del profesor de Lengua y Literatura Española Fernando Parra y que presentaron Ana Robles (exdirectora de Proyecto Hombre en Alicante) y Josune Intxauspe (profesora de Lengua Castellana y Literatura). Robles comentó que «para leer a Fernando hay que ser valiente y estar dispuestos a enfrentarnos al espejo que nos revela nuestra verdad, ser capaces de confrontarnos a nosotros mismos».

Ana Robles presentando el libro "Herida y ventana" de Fernando Parra. / INFORMACIÓN

Habló de Persianas, su primera novela (con la voz de un niño inocente, hijo de emigrantes andaluces), El antropoide, (complejo, culto y soez al mismo tiempo, contundente, escrito sin miramientos), Las cinco vidas del traductor Miranda (repleto de desbordante imaginación). Sobre Herida y ventana, Robles dijo que "no es un libro cualquiera, es la catarsis de un alma herida que busca la redención a través de airear su sombra y compartir su oscuridad que se hace ventana de luz a través del amor. Es valiente, duro, honesto, descarnado, lleno de dolor y de rabia, de un sufrimiento que arranca a pedazos la autoestima y deja al desnudo la fragilidad del ser humano y donde la identidad se pierde mordida por la depresión más profunda. Y a pesar de todo eso, es en realidad un canto al amor incondicional y al milagro sanador de la vida sencilla compartida". Por su parte, Intxauspe realizó un exhaustivo estudio sobre la estructura y narrativa del libro y destacó sus referencias a la Divina Comedia de Dante y la Castilla de don Quijote.

La presentación de MINE terminó con un desfile de Cuplé. / INFORMACIÓN

Y terminamos con una frase que le han dedicado sus alumnos: "Nos mostraste que las palabras pueden ser refugio, pueden ser alas, pueden ser espejos. En tus clases no solo se analiza, se vuela; no solo se aprende, se siente". Emocionante.