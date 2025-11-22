Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 22 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 22 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 9, 12, 15, 22, 34 y 48. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4767802, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Detienen a una gestora de seguros de Alicante por estafar más de 800.000 euros a clientes
- Alicante enciende una Navidad de récord
- El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre
- La redención de Álvaro Rodríguez en el Elche
- Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda