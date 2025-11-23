La Policía Nacional lanza un consejo inesperado para evitar estafas con voces falsas creadas por IA

Cada vez son más las víctimas de llamadas telefónicas en las que supuestos familiares piden ayuda urgente. Lo inquietante es que la voz suena exactamente igual a la de tus seres queridos… pero no lo son. ¿Cómo distinguir entre una voz real y una generada por inteligencia artificial? La Policía Nacional tiene la respuesta.

Una estafa difícil de detectar… hasta ahora

¿Te imaginas recibir una llamada de tu hijo o tu madre, pidiéndote ayuda económica de forma urgente? ¿Y si esa voz es idéntica a la suya, pero en realidad está siendo imitada por inteligencia artificial? Este tipo de fraude, conocido como suplantación de voz por IA, está creciendo rápidamente en España. La tecnología ya permite clonar voces con solo unos segundos de audio.

El problema es que, antes o después, será prácticamente imposible distinguir una voz real de una falsa. Por eso, la Policía Nacional ha emitido una advertencia y una recomendación clave que podría ayudarte a evitar ser víctima.

Evita las estafas por la suplantación de voz por IA con un truco que pocos aplican

La Policía no ha propuesto ninguna app ni herramienta tecnológica. Tampoco se trata de denunciar o rastrear llamadas. Su consejo es mucho más sencillo y efectivo.

En sus canales oficiales han publicado: “Tan sencillo como elegir una palabra, frase o fecha, a modo de clave, que solo conozcáis tu familia y tú.”

Esta palabra clave secreta puede ser cualquier cosa: una frase divertida que solo entiendan tus hijos, una fecha importante que no figure en redes, o incluso un apodo inventado. La idea es que, si algún día recibes una llamada que te hace dudar, puedas verificar la identidad real de la persona que llama pidiéndole esa clave. Si no puede decírtela, posiblemente estés ante una estafa por suplantación de voz por IA.

Cómo protegerte