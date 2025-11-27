La presidenta de Illes Balears, Marga Prohens defiende la transformación turística europea para situar a Baleares a la vanguardia del Mediterráneo

El futuro del turismo en Baleares ha protagonizado el FORBES SUMMIT que se ha celebrado en la capital de Mallorca. La presidenta ha inaugurado esta jornada de conversación sobre el liderazgo del turismo regenerativo balear. Para Marga Prohens, el futuro pasa por este tipo de turismo.

El encuentro de Forbes al que han asistido profesionales y personalidades del sector turístico ha destacado la oportunidad de este tipo de turismo que promueve restaurar, revitalizar y mejorar los ecosistemas naturales, las tradiciones y la cultura de los destinos visitados.

El evento se ha celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Palma con la celebración de cuatro mesas en las que se ha analizado el turismo regenerativo como motor económico de la región que impulsa la competitividad, la inversión y el empleo. En ese sentido la presidenta Marga Prohens ha destacado la importancia de Baleares como un modelo para toda Europa

En la jornada también ha intervenido Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears y ha señalado la importancia de que el sector público y privado diseñen una hoja de ruta compartida para hacer de Baleares un laboratorio europeo de prosperidad regenerativa.

La presidenta del Govern de les Illes Balears ha clausurado el acto con un mensaje sobre los desafíos globales del turismo sostenible y las oportunidades que se abren para territorios que apuestan por liderar este cambio de modelo turístico.