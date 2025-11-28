De la igualdad al Adviento

La Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante (Aepa) se vistió de gala en la entrega de sus sellos de igualdad, evento que coincidió con el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y los tiros largos vinieron por contar con la presencia de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, y con César Quintanilla, reciente presidente de la CEV Alicante, que asistía a su primer acto con Aepa.

Teresa Sanjurjo contó sus inicios en la Fundación hace dieciséis años. / Aepa

Su presidenta, Marcela Fernández, explicó que el sentido de estos sellos es «poner en valor el principio de igualdad. No de manera estridente ni radical. Destacamos a empresas que, con total normalidad, entienden que la igualdad significa tolerancia cero con los abusos o la discriminación». Junto a la entrega de los sellos, se terminó lo que empezó el tres de octubre pasado, cuando Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro y senadora, recogió «por delegación» el premio «Aepa Igualdad 2025» que se le otorgó a Teresa Sanjurjo y que no pudo acudir a esa gala a recibirlo.

Los Hanke Brothers protagonizaron el Concierto de Adviento organizado por el consulado honorario de Alemania en Alicante. / Cristina Grau Fotografía

La directora de la Fundación transmite relax, calma, seguridad. Explicó que su llegada a este cargo hace dieciséis años fue por casualidad y que sintió miedo, responsabilidad y muchísima ilusión, porque creyó profundamente en el proyecto. Y que como no sabía muy bien qué tenía que hacer, su jefe le dijo que «lo único que no puedes hacer es equivocarte». Contó que el primer año había que buscar gente que acudiera a la entrega de premios para llenar la sala y que, a día de hoy, lo peor de su trabajo es decir que no a tantos que quieren asistir. Que, con una financiación al 90 % privada, tienen absoluta independencia. Que piden a unas 5.000 instituciones de todo el mundo que manden sus candidaturas. Que se acreditan unos 700 periodistas. Que igual que hay personas que saben que son candidatos, algunos se sorprenden cuando se lo dicen. Que es difícil lidiar con algunos que no ganan y consideran sus expectativas defraudadas, porque están acostumbrados a presentarse a lo que sea y ganarlo (¡ayyy, los egos!).

Los cuatro hermanos Hanke divirtieron a un público entregado. / Cristina Grau Fotografía

Más. Que con Meryl Streep el seguimiento mediático fue arrollador. Que a los premiados, a los que se hace casi un estudio forense, una investigación profunda para dar información rigurosa y saber todo de ellos, se les pide que colaboren en actividades educativas y culturales. Que es imposible la paridad, porque de todas las candidaturas, sólo el 25 % son de mujeres, pero que es cuestión de tiempo. Y la pregunta inevitable: ¿Cómo es la princesa Leonor? «Es como parece, asume su responsabilidad de manera natural y con sentido del deber», concluyó Teresa.

Lourdes Sabater, Pepe Asensi y Pilar Cuenca. / Cristina Grau Fotografía

Hay ganas de Navidad, o de música, o de salir de la rutina… ¡o de todo junto! El caso es que el concierto de Adviento que organizó el consulado honorario de Alemania en Alicante, con Nuria von Kapff a la cabeza, llenó la sala de cámara del ADDA, en una noche que apetecía más el sofá con una manta que salir a la calle, y que contó con la colaboración de la Fundación Goethe, dirigida por Claudia Remus, y la Diputación de Alicante. Los responsables, los Hanke Brothers: Fabian, Jonathan, Lukas y David, un conjunto de música de cámara que se mueve entre los géneros musicales minimal, Neue Musik, clásico y pop.

Los cónsules de Bosnia (Bojan Dozet) y Suecia (Bjørn Sandstrøm) acudieron al ADDA a celebrar el Adviento. / Cristina Grau Fotografía

Allí llegaron el concejal Julio Calero, el cónsul honorario de Grecia en Alicante, Manuel Serrano Espinosa, y el de Valencia, Teófilo Margellos; el cónsul de Suecia Bjørn Sandstrøm; el cónsul general y de Bosnia, Bojan Dozet Kapor; y aficionados a la música como Pilar Cuenca, Pepe Asensi, Lourdes Sabater, Eduardo Lastres, Elena Aguilera, y muchos alemanes. La cónsul dio la bienvenida y explicó que el adviento en Alemania es el olor a galletas en todas las casas y la música. Lo que no nos contó era lo que nos esperaba tras sus palabras. Primero explicaciones. Uno de los hermanos contaba y Philippe von Kapff traducía. Lo que viene a ser que los alemanes se reían y ya al rato, con la traducción, nos reíamos los españoles. Luego, la variedad de instrumentos que utilizaron. Tocaron media docena de flautas diferentes (uno de ellos tocaba dos al mismo tiempo), la tuba (gastaron la broma de «tuba or not to be» y eso sí que lo pillamos todos), el piano, violines, un bombo, la caja, unas maracas… ¡Cuatro músicos que parecían quince! Y luego cantaron, bromearon, bailaron y terminaron con villancicos, con un público totalmente entregado que gritaba «otrja, otrja» con marcado acento teutón.

A la salida, galletas y vino caliente y muchas felicitaciones a la cónsul que, además, quiere promover un programa cultural permanente en su distrito. Y, para colmo, en el vestíbulo del ADDA, la ONG Reacción Solidaria vendía plantas para dar comidas a los que no tienen hogar, así que la noche terminó acarreando un pascuero en los brazos.

El presidente del Foro de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, presentando a Juan del Val y Ángela Banzas, premios Planeta 2025. / INFORMACIÓN

P.D.: Por esas casualidades de la vida, acudí al desayuno en Madrid del Foro Nueva Economía, que preside José Luis Rodríguez, con los dos premios Planeta: Juan del Val y Ángela Banzas. Por supuesto, Juan tuvo que volver a responder con enorme y encomiable paciencia (¿cuántas veces se lo habrán preguntado en el último mes?) la pregunta sobre si la literatura de calidad puede ser comercial o no…

Ángela y Juan bromearon sobre el atril desde el que tuvieron que hablar y que no se esperaban, sobre lo resbaladizo de la tarima de metacrilato y la suerte de haber coincidido como finalistas porque no se conocían y lo bien que se lo estaban pasando juntos en la promoción. Fuera prejuicios y para resumir: estuvieron cercanos, divertidos y, sobre todo, apostaron por la lectura; animaron a leer sus libros o los de los demás, porque ¡todos aportan!